Quattro passi a Porto Corallo in compagnia di Roberto Gorini

Salutiamo le feste con una bella e semplice escursione di circa 6Km nel territorio di Porto Corallo (Villaputzu).





il punto di ritrovo e partenza è presso l'agriturismo S'Abioi per le ore 14.30, dove verrà offerto il caffè durante l'iscrizione e la presentazione dell'evento e della nostra associazione.





Dopo una breve sosta per ammirare il panorama, scenderemo per un sentiero in mezzo alla pineta fino a tornare sulla strada sterrata della via del ritorno verso l'agriturismo, dove verrà offerto un rinfresco e si potrà assistere al racconto di viaggio a piedi dell'amico Roberto Gorini, avvenuto lo scorso maggio attraverso la Sardegna.

A seguire è possibile su prenotazione la cena presso l'agriturismo S' Abioi.





Il percorso di difficoltà T ( turistica) si sviluppa per circa 6Km con un dislivello di 150mt .

Trattandosi di strada sterrata con presenza a tratti di pietraia e un pezzo di sentiero, sono obbligatorie le scarpe da escursionismo o scarponicini da trekking.





Visto che l'escursione verrà effettuata di pomeriggio con rientro previsto per il crepuscolo, è vivamente consigliato un abbigliamento caldo consono per l'occasione, giacca a vento, pila e acqua.





La quota di partecipazione è di €15 (comprende l'iscrizione alla Associazione Elicrisi)

E per chi volesse fermarsi a cena, per l'occasione, l'Agriturismo S'Abioi propone ai partecipanti all'evento la cena tipica "4 passi" a €20.





Per info e prenotazioni

Elicrisi. escursioni

3311128217

3478353528

3928581962 (per info su Agriturismo)