Dal 22 DICEMBRE - ORE 17.00 INAUGURAZIONE DEI PRESEPI RIONALI PER LE STRADE DEL SUGGESTIVO BORGO di COLLINAS. accompagnati dalla musica dell’organetto visita a Presepi Rionali e a seguire vino nuovo e castagnata in Piazza del Comune. Dal 24 DICEMBRE - ORE 24.00 VISITA IL PRESEPE STORICO, sino al 6 GENNAIO APERTO TUTTI I GIORNI DALLE 15.00 ALLE 19.00 E SINO AL 31 APERTO TUTTI I SABATI E LE DOMENICHE. Il 6 GENNAIO dalle ORE 15.30... N UN MONDO di ANTICHI MESTIERI, RIVIVI L’EMOZIONE DELLA NATIVITA’ E SEGUI LE TAPPE che MARIA e GIUSEPPE PERCORRONO IN UN INCANTATO PRESEPIO VIVENTE, A seguire in piazza del Comune per scambiarci gli auguri per un 2017 di lavoro, solidarietà e pace.