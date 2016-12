Escursione presso la Colonia Felina di Su Pallosu

6 Gennaio 2017: Partenza alle 8,30 parcheggi CIS (Cagliari);

Rientro previsto ore 19

Pranzo al sacco, auto propria, i partecipanti contribuiranno alle spese carburante di chi prenderà l’auto.



Prenotazioni entro Mercoledì 4 Gennaio .

Min 10 partecipanti, 6 posti disponibili con il pulmino dell'associazione, previa prenotazione.





Scheda escursione:



Localita: Su Pallosu

Km da Cagliari: 120

Ore di Viaggio : 1,40

Località inizio percorso: Piazzale del bar a Putzu Idu

Lunghezza percorso in Km : 14

Dislivello in mt : 53

Ore di percorrenza : 5

Tipo percorso : lineare

Difficoltà: Turistico

Tipologia terreno : sterrato - sabbioso



Itinerario : da Putzu Idu , passando per il rudere della Torre di Mora , Capo Mannu ove è presente il faro, si proseguirà per la favolosa spiaggia di Sa Mesa Longa (detta anche la Laguna).

Visiteremo la Colonia Felina di Su Pallosu che sorge su un sito nuragico.