"Ma...donne" espone le tele di Giapod in una location storica di Sassari

la prima mostra personale dell'artista emergente Gianni Poddighe, presso i locali della storica gioielleria Rossetti di piazza Azuni in Sassari generosamente messi a disposizione dal signor Salvatore Mannuzzu che di arte è sempre stato appassionato.



Giapod, finalmente libero da incombenze lavorative, si dedica agli importanti impegni familiari dati dalla piccola Nicole, la nipotina protagonista dell'esposizione.

Prosegue, secondo le ore di negozio,presso i locali della storica gioielleria Rossetti di piazza Azuni in Sassari generosamente messi a disposizione dal signor Salvatore Mannuzzu che di arte è sempre stato appassionato.Giapod, finalmente libero da incombenze lavorative, si dedica agli importanti impegni familiari dati dalla piccola Nicole, la nipotina protagonista dell'esposizione.

Impegni che lasciano, comunque, a Gianni il tempo per chiudersi nel suo studio e rielaborare una realtà rappresentata con i tratti del realismo. Il gesto e il movimento permeano le figure umane ritratte con la tecnica dell'olio su tela. Un gesto invisibile, ma reale anche nell'immobilismo dello sguardo della donna in "Attesa" o ne "Il tempo che passa" potremmo citare San Paolo per raccontare le opere di Giapod e descrivere quell'invisibile, nitido agli occhi dell'osservatore che sa cogliere la peculiarità caratteristica delle tele, mai più piccole di 60x100.



La mostra è voluta dall'Associazione Ma... donne , la quale, ancora una volta, ha scommesso sull'artista emergente, offrendogli un'opportunità singolare per la location individuata dalla curatrice Brunilde Giacchi.



Una mostra che si distingue per la carica umana espressa con tratti decisi e i colori tipici della dura realtà, rappresentata con i toni scuri di chi affronta la sofferenza e la delusione oltre che la solitudine e la fame.



La mostra è aperta al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 di tutti i giorni, domeniche comprese fino al prossimo 6 Gennaio.