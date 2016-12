Anthony Morgan's Gospel choir of Harlem a Nurachi

Quest’anno saranno ospiti dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino” gli Anthony Morgan’s Gospel choir of Harlem . Il Concerto è inserito nell’ambito della 42ª Stagione Concertistica organizzata dall’Ente Concerti “Alba Pani Passino” con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna, del Ministero per i Beni e le Attività culturali. La tua attività qui A Nurachi, Venerdì 23 dicembre presso il Centro Sociale Polivalente alle ore 21.00 si terrà l’annuale e immancabile appuntamento con il Gospel.Quest’anno saranno ospiti dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino” gli. Il Concerto è inserito nell’ambito della 42ª Stagione Concertistica organizzata dall’Ente Concerti “Alba Pani Passino” con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna, del Ministero per i Beni e le Attività culturali.





Prezzo del biglietto:

- Intero: € 15,00

- Ridotto (over 65) € 12,00

– Soci e studenti € 10,00

– Residenti a Nurachi € 8,00



Botteghino dal 12 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 18.30 nei locali dell’Ente Concerti in Via Ciutadella de Menorca n. 33/35, dal lunedì al venerdì Info dalle ore 09.00 - 13.00 e dalle ore 15.30 – 19.30.



Tel: 0783.303966

Cell: 339/8348608

Mail: enteconcertioristano@gmail.com



Anthony Mongan’s Gospel choir of Harlem è un coro rinomato per la qualità straordinaria delle sue voci e per la versatilità del suo repertorio. La formazione, che anima le funzioni religiose della Harlem's Memorial Baptist Church di New York , è stata fondata da Anthony Morgan, un artista dai mille talenti, che per molti anni è stato la voce solista e il maestro delle cerimonie dell'Harlem Gospel Choir al famoso B.B. King's Blues Club & Grill di NY. Morgan si è anche esibito con musicisti famosi e diversi fra loro come Jessica Simpson, Diana Ross, Walter & Edwin Hawkins, Jimmy Cliff ed Harry Belafonte. Lo stesso Morgan e diversi membri dell'AMICOH hanno inoltre accompagnato in tournée in tutto il mondo cantanti e star internazionali del calibro di Aretha Franklin, Christina Aguilera, Stevie Wonder e i Clara Ward Singers of Philadelphia . Per questo coro Anthony Morgan ha selezionato alcune delle voci più belle di New York; i suoi membri, infatti, hanno suonato nei più importanti cori gospel al mondo. Nei loro precedenti tour italiani hanno toccato l’Auditorium di Roma, il Teatro Smeraldo e lo storico club Blue Note Milano.