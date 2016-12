Master Class Fitness con David Stauffer a Sassari

La Msp Onlus (Movement Social Popular Onlus) parte integrante dell’ Ente di promozione sportivo (riconosciuto dal CONI) MSP ITALIA- comitato Sassari-Olbia , è lieta di presentare un appuntamento imperdibile con il grande David Stauffer che sarà con noi, il 14 gennaio 2017 con una master class dedicata a tutti gli appassionati del fitness ed istruttori che vogliono vivere un’esperienza formativa carica di un’energia unica. La tua attività qui FREE WATER

(Movement Social Popular Onlus) parte integrante dell' Ente di promozione sportivo (riconosciuto dal CONI), è lieta di presentare un appuntamento imperdibile con il grande David Stauffer che sarà con noi,il 14 gennaio 2017 con una





DAVID STAUFFER è originario della Virginia, U.S.A. e abita in Italia (attualmente Milano) dal 1993. Dal 1993 David collabora con la Federazione Italiana Fitness (FIF) come Master Trainer e Presenter, insegnando un’ampia varietà di programmi. Oltre ad essere docente per la “European Fitness School” in Polonia, per “A.F.Studies” (Aerobic Fitness Studies) in Grecia e per “Move On” in Romania, David viaggia nel mondo presentando programmi e metodi di allenamenti innovativi per le palestre e seguendo il principio che “l’intensità dell’allenamento è più importante della complessità del movimento.



David è il campione Europeo e Italiano 2016 nella categoria, Men’s Fitness; WFF (World Fitness Federation). Precedentemente ha vinto il titolo, Italia Men’s Fitness Champion nel 2012.

Nello stesso anno si è classificato al 2° posto, sia nella categoria “fitness over 35”, sia nella categoria “fitness-pairs” alla WFF Mr. Universe.



David lavora come direttore tecnico nazionale per Tonic Network Benessere che vanta 9 club nella territorio nazionale; è responsabile per lo sviluppo di programmi nuovi oltre alla formazione interna di più di 150 istruttori.



Il programma della Master Class del 14 gennaio che si svolgerà a Sassari presso la palestra CiSport (sita nella zona industriale di Predda Niedda- str n°30), si articola in due sessioni:



MATTINA

“3X3 CIRCUIT TRAINING” –

h 10:00-13:00 E’ un format che consiste di 3 mini-circuiti; tone-cardio-core. Ogni circuito contiene 3 esercizi con 3 variazioni ciascuno. Questa lezione è funzionale/metabolico. Funzionale per i movimenti total body che sono proposti e metabolico per l’intensità che va a modificare sia il metabolismo post-esercizio sia diversi ormoni responsabili per il tono muscolare.



1° CIRCUITO – TONIFICAZIONE:

2 modalità di esecuzione del circuito; High-Volume e Set a scalare. In più, verranno analizzate le strategie di aumento del carico utilizzando anche i piccoli attrezzi.



2° CIRCUITO – CARDIO:

2 modalità di esecuzione del circuito; Interval Training eseguendo i gesti con la massima velocità e Set a scalare eseguendo i gesti utilizzando il ritmo della musica.



3° CIRCUITO – CORE. Si presenteranno variazioni innovative sugli esercizi standard per il core utilizzando diverse posizione per stimolare i muscoli degli addominali e della schiena.



POMERIGGIO

“G.A.A.G.”

Gambe-Addominali-Aerobica-Glutei

h 14:00 – 17:00

E’ un format “brucia grassi” che divide un allenamento in tre parte – TONE-CARDIO-TONE. Il workshop esplora diverse strategie di proporre sequenze di tone e cardio adatte a tutti.



1° FASE GAMBE-ADDOMINALI:

Esploriamo sequenze di schemi motorie (coreografia) per raggiungere il nostro obiettivo brucia grassi. Le sequenze saranno divise in alta-intensità, miste con tonificazione tradizionale e miste con tonificazione funzionale.



2° FASE AEROBICA: viene utilizzato il concetto di alta-intensità per creare alcune piccole coreografie e il concetto di “(15x4)x5” che prevede un lavoro lineare (freestyle) facile da insegnare ed efficace nell’ obiettivo brucia grasso.



3° FASE GLUTEI: si presentano variazioni sugli esercizi tradizionali per i glutei.



Si può partecipare all’intera giornata formativa oppure alle singole sessioni.



Per conoscere le modalità d’iscrizione, tenendo presente che il corso è a numero chiuso, occorre chiamare la responsabile della formazione di Msp Onlus, Lidia Russu, al 3495262969.