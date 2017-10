"Nadale in Carrera" ad Alà dei Sardi

L’Associazione Artist Club , in collaborazione con la Pro Loco e il Comune di Alà dei Sardi, organizzano “Nadale in Carrera 2016” , mostra mercato di produzioni agroalimentari, artigianali e artistiche.



Dalle ore 9.00 per tutta la giornata partendo dalla piazza centrale del paese e lungo tutto il centro storico, esposizioni di arti, mestieri, tradizioni, gusti e sapori.





Durante la giornata animazioni musicali con i suonatori locali, il gruppo folk e Tenores Santu Franziscu e il Coro Polifonico Sant’Austinu.