Concorsi per Assistenti Giudiziari e Vigili del Fuoco: Corsi di preparazione a Cagliari

Le domande di partecipazione possono essere inoltrate entro il 22 dicembre direttamente dal sito istituzionale www.giustizia.it. Ancora non è dato conoscere le sedi di destinazione dei futuri vincitori; di certo si sa però che la graduatoria finale resterà valida anche nel prossimo futuro, e questo significa concrete possibilità di "ripescaggio" degli idonei non vincitori che si trovassero ben piazzati. Visti gli altissimi costi di concorsi così importanti, è infatti interesse delle stesse amministrazioni pubbliche di potersi avvalere di bacini di candidati già selezionati e pronti per l'assunzione.Analoga prospettiva offre il concorso per Vigili del Fuoco, che non usciva dal 2008. In questo caso i posti da assegnare immediatamente sono 250, ma la realtà potrebbe essere ben diversa. Dall'ultimo concorso bandito nel 2008 (814 i posti in palio) ad oggi, sono stati migliaia i Vigili del Fuoco assunti perché ripescati via via dalla graduatoria degli idonei.Ecco perché partecipare è importante; i requisiti di accesso sono minimi (licenza media ed efficienza fisica) ma occorre prepararsi a sostenere la prova a quiz, la prova motorio-attitudinale e il colloquio finale. https://concorsi.vigilfuoco.it c'è tempo fino al 15 dicembre.