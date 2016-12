A Olbia un mese ricco di eventi che culmineranno con il concertone di Capodanno

Per tutto il mese di Dicembre a Olbia saranno tanti gli eventi che ci accompagneranno verso il 2017. Gli eventi partono il 2 Dicembre e finiscono il 6 gennaio con la discesa della Befana con i Vigili del fuoco.Appuntamenti sia per i grandi che per i più piccini, concerti, mercatini, la casa di Babbo Natale e molto altro ancora.Le luminarie vestiranno a festa sia il centro che le frazioni, al Molo Brin e in Piazza Crispi saranno presenti le giostre.Insomma la città sarà vestita a festa e non mancheranno le opportunità di svago prima di arrivare al grande concerto di Capodanno che quest'anno vedrà esibirsi un artista nostrano En?gma, che si è detto onorato di potersi esibire davanti al pubblico della sua città.