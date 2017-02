A Villanovaforru arriva BU mostra di Benito Urgu

Museo “Genna Maria” di Villanovaforru (VS) Dal 16 dicembre al 28 maggio 2017



La mostra, allestita tra le suggestive mura del rinomato museo, offre una visione assolutamente inedita dell'artista e dell'uomo Benito Urgu.



Attraverso un percorso uditivo e visivo delle sue opere, e rappresentativo della sua vita, sarà possibile conoscere e capire Urgu a 360 gradi .

Dalla sua giovinezza povera e ribelle, fatta di abbandoni, paure e sofferenze, ai tentativi, agli esperimenti e alle intuizioni che hanno portato l'artista, passo dopo passo, ad attraversare i decenni con successo sempre crescente.



Dagli anni Sessanta ad oggi. Uno spazio espositivo, suddiviso in epoche e stili, contraddistinto da continuità cronologica degli eventi. E pensato per offrire all'ospite l'opportunità unica di conoscere l'artista Urgu e vivere la sua vita, evento dopo evento.

Una sala per ogni sua epoca. E per ogni suo settore artistico. Quadri. Fotografie. Poesie.

Poi ancora nuvole, colore, musica e vita. Una mostra plurigenerazionale: dal vintage anni 60/70 agli mp3 dei giorni d'oggi.