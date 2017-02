A Cagliari il Laboratorio per Bambini "L' Arcobalena. Artisti si diventa"

Il laboratorio è dedicato all’approccio del colore, alla teoria del colore, all’espressività che scaturisce attraverso l’utilizzo della tecnica dell’acquerello.

Il laboratorio mette i partecipanti in gioco nella sperimentazione dei propri stili di contatto con il mondo della pittura, allo scopo di promuovere la capacità innata di esprimere la creatività individuale.



Nell'ambito degli incontri si sperimenta la complessità delle risonanze fra i tre colori primari (rosso, giallo, blu), il gioco, l'interazione fra cromìe chiare-scure e s'impara a formulare un mondo di colori profondo, differenziato e significativo.

Dall’iniziale dinamismo cromatico si arriva, attraverso le successive metamorfosi, alla formazione d’immagini e forme definite.

Questo laboratorio è inoltre un viaggio ludico verso lo sviluppo della propria creatività che nei bambini non è ancora “imbrigliata” dalle mode del momento ma è un’ espressione genuina dell’intuizione, della fantasia e del gioco, energia pura di “forme in divenire”.



Il laboratorio si svolge ogni venerdì per 7 incontri a partire dal 16 gennaio, dalle 17.30 alle 19.30 presso la sede di Qui e Ora via Pasubio 27 Cagliari.



Gli elaborati dei partecipanti potrebbero essere esposti in una eventuale mostra insieme ai lavori fatti dai bambini di altri laboratori creativi. Saranno utilizzati materiali artistici comuni (colori, pennelli, carta). I materiali saranno forniti in parte dall’associazione Qui e Ora, in parte dalla docente del laboratorio. Ogni partecipante è libero di portare i propri pennelli e acquerelli.



Il costo del laboratorio è 80 euro + 10 euro di tessera associativa valevole per il 2017 che consente di usufruire di sconti e promozioni per altre attività organizzate da Qui e Ora.

Sconto di 10 euro in caso di iscrizioni di più fratellini/sorelline.



Il laboratorio artistico è organizzato e promosso da Qui e Ora Associazione Culturale e Pedagogica ed è ideato e condotto Giuseppina Pieragostini.



Per iscrizioni e informazioni: qui.eora@libero.it (scrivere nome e cognome del genitore e del bambino, l’età, ed un recapito telefonico) oppure chiamare al 3270544471 – 3779590023.



Giuseppina Pieragostini: Artista, gestaltista, pittrice. Tra le sue mostre: Pannello Augurale in mostra permanente, Univers

ity College, Dublino. Mostra collettiva “Il Realismo in Sardegna” – Galleria Caravaggio, Dorgali. Estemporanea di pittura e mostra collettiva in occasione della manifestazione “La Montagna produce”, Desulo. “Salon de Juillet”, frammenti di ricerca contemporanea, Galleria d’Arte. La Bacheca, Cagliari 1998. Diploma di Gestalt Counselling presso l’IGBW di Cagliari.



Cura, produce, organizza laboratori, eventi, attività culturali, artistiche, pedagogiche e di counselling per persone di tutte le età, per istituzioni pubbliche e private. Associazione gestita da Roberta Sirigu, pedagogista e gestalt counsellor, e da Simona Messina, gestalt counsellor.



