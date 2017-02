Corso di Functional Training a Cagliari

Corso di Istruttore di Functional Training consente di conseguire il Diploma ed il Tesserino Tecnico validi presso gli enti riconosciuti dal CONI, dal Ministero degli Interni e delle Politiche Sociali ed accreditati dal MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca).



Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono apprendere un metodo di allenamento funzionale e complementare ad altri sport per il miglioramento delle performance: atleti, personal trainer, istruttori di fitness, preparatori atletici che vogliono migliorare e arricchire le proprie competenze o aggiornarsi.

Gli obiettivi del corso sono l'acquisizione delle competenze in materia di allenamento funzionale al fine di strutturare una lezione o predisporre un piano di allenamento.





Gli obiettivi del corso sono l’acquisizione delle competenze in materia di allenamento funzionale al fine di strutturare una lezione o predisporre un piano di allenamento.

Attraverso questo corso avrete la possibilità di apprendere tutte le tecniche, i mezzi ed i metodi utili per poter allenare sia normali sportivi sia atleti di altre discipline che vogliano migliore i propri risultati sportivi, offrendo consulenze sportive professionali e mirate.



SCARICA LA BROCHURE PROGRAMMA DEL CORSO

Che cosa s’intende per Functional Training Cenni di Anatomia Umana Biomeccanica di base Introduzione alle catene cinetiche

Teoria sugli attrezzi: bilanciere, manubri, kettbells, clubbells, corpo libero Teoria Squat, Push up, Pull up, Swing Pratica Squat, Push up, Pull up, Swing W.O.D. – allenamento del giorno

La forza ed il suo allenamento Le qualità fisiche dello sportivo Il lavoro in sospensione Il Core training



Teoria sui metodi d’allenamento: tipologia e tempistiche Teoria Box Jump, Slamball, Wallball, Dips Pratica Box Jump, Slamball, Wallball, Dips W.O.D. – allenamento del giorno I sistemi energetici Functional training applicato agli sport. Allenamenti a circuito



Domande, dubbi, ripasso generale Teoria: burpee, military press, progressioni e regressioni degli esercizi

Pratica burpee, military press, progressioni e regressioni degli esercizi W.O.D. – allenamento del giorno



DATA E DURATA DEL CORSO

Le lezioni si terranno nei giorni Sabato 11 e Domenica 12 Marzo 2017 e Sabato 18 Marzo 2017 dalle 10 alle 19.



COSTI DI PARTECIPAZIONE

Il contributo per partecipare al Corso per Istruttore di Functional Training è di 349 €.



PROMOZIONE:

199€ per chi si iscrive entro il 10 Gennaio 2017

249€ per chi si iscrive entro il 31 Gennaio 2017

299€ per chi si iscrive entro il 28 Febbraio 2017



PROMOZIONE PER DUE CORSI:

CORSO ISTRUTTORE FUNCTIONAL TRAINING + CORSO ISTRUTTORE FITNESS: il contributo per partecipare al Corso per Istruttore di Functional Training e al Corso di Istruttore di Fitness è 698

€. 379€ per chi si iscrive entro il 20 Dicembre 2016

479€ per chi si iscrive entro il 31 Gennaio 2017

579€ per chi si iscrive entro il 28 Febbraio 2017



Il corso è valido per l’ottenimento dei Crediti ECP (Educazione Continua Professionale) che rientrano nel piano dell’aggiornamento Professionale Europeo e per il rilascio dell’attestato di competenza professionale valido per l’iscrizione nei registri ASPIN (Accreditamento Scuole e Professionisti Italiani della Naturopatia e delle Discipline Olistiche ) dei Counselor, Coach e Naturopati ai sensi della Legge 4 del 13 Gennaio 2013.



IN OMAGGIO a tutti i partecipanti un corso dove parleremo su come costituire un’associazione, le normative che regolamentano l’attività, le pratiche burocratiche, la promozione e tutto ciò che è necessario per operare al meglio.

Inoltre verrà data una cartella contenente tutti i file con la modulistica necessaria per gestire l’associazione e diversi ebook sull’argomento.



Alla fine del corso si riceverà l’Attestato di Partecipazione e il Diploma Nazionale con Tesserino Tecnico (per richiederlo scrivere all’indirizzo mail piucorsi@gmail.com o chiamare al 3201877420, forniremo tutte le informazioni e indicazioni necessarie).



