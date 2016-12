Workshop a Nurachi sulla Cultura Materiale

Nurachi

Le iscrizioni al corso terminano il 20.01.2017

Poiché il sito è localizzato in un’area pubblica del Comune di, di proporzioni ottimali atte a contenere altre piccole costruzioni, lo scopo è di proporre nel tempo volumi con forme diverse, organiche o geometriche ma con dimensioni simili a una cellula base, contenuta in uno spazio di 3 m. x 3 m. x 3 m.Sarà quindi possibile visitare l’area e le piccole costruzioni per capire le possibilità e le potenzialità che possono essere offerte nella costruzione di architetture in mattone crudo con coperture in essenze vegetali.La costruzione di piccoli volumi in terra cruda e la realizzazione di coperture in essenze vegetali, è un’importante occasione per conoscere le tecniche costruttive della nostra Regione.Info: aartizzu@gmail.com - mob. 347 6874531 https://www.facebook.com/archimixture/