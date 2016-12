Biodanza con Michela Floris a Cagliari

E’ un sistema di integrazione umana, di rinnovamento organico, di rieducazione affettiva e di apprendimento delle funzioni originarie della vita. La metodologia consiste nell’indurre “vivencia” integranti attraverso il movimento, la musica, il canto, e delle situazioni di incontro di gruppo. Attraverso la biodanza si favorisce lo sviluppo di un gruppo affettivamente integrato che ha un ruolo contenitivo e accogliente che facilita l’espressione di sé grazie ad un contesto privo di giudizio, un clima di fiducia favorito dalla condivisione del vissuto esperienziale. La tua attività qui Agifar Sardegna

LUGORI S.C.AR.L. Cosa è la Biodanza?E’ un sistema di integrazione umana, di rinnovamento organico, di rieducazione affettiva e di apprendimento delle funzioni originarie della vita. La metodologia consiste nell’indurre “vivencia” integranti attraverso il movimento, la musica, il canto, e delle situazioni di incontro di gruppo. Attraverso la biodanza si favorisce lo sviluppo di un gruppo affettivamente integrato che ha un ruolo contenitivo e accogliente che facilita l’espressione di sé grazie ad un contesto privo di giudizio, un clima di fiducia favorito dalla condivisione del vissuto esperienziale.





La biodanza può essere praticata da tutti senza limiti di sesso e di precedenti esperienze .



Questo laboratorio in 15 incontri propone un percorso espressivo attraverso la danza, intesa secondo le parole di R.Garaudy, come “un movimento pieno di senso” che si sviluppa secondo cinque linee di vivencia (quelle funzioni espressive fondamentali dell’essere umano): La vitalità: aumentare la gioia di vivere, l’impeto vitale, l’energia disponibile per l’azione, l’integrazione motoria, l’equilibrio neurovegetativo, omeostasi.



La sessualità: risvegliare la fonte del desiderio, aumento del piacere, connessione con l’identità sessuale, diminuzione della repressione sessuale. La creatività: capacità di esprimere, innovare e costruire. Creare e innovare la propria esistenza, cambiare, trasformare, esprimersi con i diversi linguaggi artistici.



L’ affettività: capacità di creare vincoli con le altre persone tramite l’amore, l’amicizia, l’altruismo, l’empatia. La trascendenza: andare oltre l’ego, connessione con la natura, sentimento di appartenenza all’Universo.



Il laboratorio si svolge a partire dal 26 gennaio 2017 ogni giovedì dalle 18.30 alle 20.30 in via Pasubio 27 Cagliari, nella sede di Qui e Ora.



Il laboratorio è organizzato e promosso da Qui e Ora Associazione Culturale Pedagogica ed è ideato e condotto da Michela Floris (Facilitatrice in tirocinio della Scuola di Biodanza della Sardegna, pratica biodanza dal 2009, Operatore sociale che opera da 15 anni nell’area della Salute Mentale, ha conseguito il diploma di Gestalt Counselling nel 2013 presso l’Istituto Gestalt Body Work di Cagliari).



Il costo promozionale del laboratorio è di 120 euro (pagabili anche in 3 rate da 40 euro ciascuna) + 10 euro di tessera associativa 2017.



Per Iscrizioni e Informazioni: 3270544471 – 3779590023 qui.eora@libero.it



“In biodanza non si vuole combattere la tristezza ma aumentare l’allegria, non ci si dedica ad affrontare la paura ma a mettere in luce il proprio valore, non si scatena l’ira ma la fiducia e la dignità che facilitano un comportamento assertivo. Questo non significa che si “evitino” o si “neghino” le emozioni sgradevoli, si persegue l’accettazione e l’integrazione di tutte le emozioni e la loro adeguata canalizzazione. Le emozioni possono esprimersi in senso salutare o patologico.

Esprimere le emozioni non è liberarsi di loro ma manifestarle in forma adeguata”



Rolando Toro Araneda.



Grafica: Qui e Ora Associazione Culturale Pedagogica.