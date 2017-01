Bus da Cagliari per i Campionati Internazionali di Motocross a Riola Sardo

buySardinia organizza trasferimenti in pullman da Cagliari in occasione dei campionati internazionali di Motocross a Riola Sardo La tua attività qui organizza trasferimenti in pullman da Cagliari in occasione dei. L'appuntamento è per domenica 29 gennaio e sarà proprio Riola Sardo ad ospitare la prima tappa della manifestazione che vedrà schierati alla partenza i più forti centauri del campionato mondiale; uno tra tutti il sette volte campione del mondo Tony Cairoli.



Anche quest'anno gli organizzatori della manifestazione sportiva, sono ancora una volta il Moto Club Motor School.



Programma :

Ore 07:30 Appuntamento in Piazza dei Centomila (fermate per la salita su richiesta a: Sestu (Corte del Sole), Monastir, Serrenti (IP), Sanluri (cimitero).

Ore 08:30 Circa arrivo a Riola Sardo e inizio della manifestazione. A breve programma completo.

Ore 18:00 Circa, partenza da Cagliari.



Contributo di Partecipazione: OFFERTA RISERVATA AI SOCI BUYSARDINIA - 16€ NUOVI SOCI BUYSARDINIA Se vuoi partecipare ma non sei ancora socio scarica il modulo qui: MODULO SOCIO: - 17€ **(**contributo incluso di tesseramento senza copertura assicurativa) Per partecipare alle nostre escursioni, visite guidate e serate organizzate, è necessario scaricare e compilare il modulo socio ed eventualmente quello minori ed inviarli compilati e firmati a: infobuysardinia@gmail.com ameno 24 ore prima dell'evento o consegnarli alla guida il giorno dell'escursione. È necessaria la prenotazione e il pagamento anticipato del contributo di partecipazione. Modalità di pagamento: vedi alla pagina Pagamenti Per informazioni: infobuysardinia@gmail.com Tel: 3336749958 Pagina facebook: @buysardinia Gruppo facebook: escursioni e visite guidate in sardegna