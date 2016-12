Laboratorio di Scrittura Creativa a Sestu

Il corso si pone l’obiettivo di fornire strumenti utili al miglioramento della tecnica scrittoria.



Come ogni mestiere, anche quello dello scrittore ha delle regole che devono essere studiate e/o approfondite.

L’afflato artistico, da solo, non è sufficiente per raccontare in modo coinvolgente fatti e personaggi. Il primo obiettivo del corso è proprio questo: dare un indirizzo all’ispirazione affinché da sensazione evanescente diventi un’apprezzabile concretezza. La tua attività qui LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA E LETTURA CONSAPEVOLE CIF SESTUCome ogni mestiere, anche quello dello scrittore ha delle regole che devono essere studiate e/o approfondite.L’afflato artistico, da solo, non è sufficiente per raccontare in modo coinvolgente fatti e personaggi. Il primo obiettivo del corso è proprio questo: dare un indirizzo all’ispirazione affinché da sensazione evanescente diventi un’apprezzabile concretezza.

Il secondo obiettivo, non meno importante, è quello di sensibilizzare lo spirito critico dei lettori. Imparare a distinguere la letteratura di qualità da quella puramente commerciale è fondamentale per diventare lettori consapevoli e per imparare a scrivere.



Lezione 1 (2 ore)

Chi ben comincia… L’importanza dell’incipit Coinvolgere, emozionare, stringere il patto con il lettore. La lezione sarà incentrata su una parte teorica in cui si illustrerà il ruolo fondamentale delle prime pagine di un testo narrativo; seguiranno alcune letture analitiche di incipit estrapolati da romanzi di successo. Lezione 2 (2 ore)

La trama

La lezione consisterà in un’esposizione dei principi cardine che dominano lo sviluppo della trama a partire dall’idea iniziale: coerenza dei fatti narrati e dei personaggi, ritmo della narrazione, credibilità della storia. Il romanzo come viaggio: incipit, climax, scioglimento. Seguiranno letture esemplificative e commenti.

Lezione 3 (2 ore)

Il personaggio

Si parlerà dell’importanza dell’immedesimazione, della caratterizzazione dei personaggi, dell’originalità, degli stereotipi e del conflitto interiore. Seguiranno letture esemplificative e commenti.

Lezione 4 (2 ore)

L’ambientazione

I luoghi raccontano: rapporto tra ambiente e personaggi. Si analizzeranno gli espedienti per “dire senza dire”, per descrivere i personaggi attraverso i luoghi in cui agiscono. Seguiranno letture esemplificative e commenti.

Lezione 5 (2 ore)

Lo stile e il contenuto

Si parlerà di luoghi comuni, della regola “Show, don’t tell”, dell’importanza delle figure retoriche, del suono e del “dipingere” con le parole.

Breve cenno alle fonti di ispirazione.

Seguiranno letture e commenti.



Se i partecipanti lo desiderano, verranno assegnate delle esercitazioni sugli argomenti trattati.

La correzione sarà occasione di ulteriore riflessione sui principi della scrittura creativa.

Qualche esercizio non molto impegnativo potrà essere svolto anche in aula.



Le slide utilizzate per le lezioni saranno messe a disposizione dei partecipanti, corredate di una lista di testi di riferimento per gli argomenti trattati e per la scrittura creativa in generale.



Il corso si svolgerà a Sestu nelle seguenti date: 14 gennaio 2017 - h. 16 - 18

28 gennaio 2017 - h. 16 - 18

11 febbraio 2017 - h. 16 - 18

25 febbraio 2017 - h. 16 - 18

18 marzo 2017 - h. 16 - 18



La quota di partecipazione è di 30 euro, comprende la partecipazione alle 10 ore di laboratorio, come indicate sopra e i materiali didattici forniti dalla formatrice.



La quota di partecipazione dovrà essere pagata entro il 7 gennaio 2017.

Tale quota potrà essere pagata tramite bonifico bancario o posta normale



Per informazioni: cifsestu@gmail.com