Mostra mercato di Natale a Sassari

L’Associazione Culturale “Artisti in porto” in collaborazione con l'Associazione Culturale "Kirghisia" propone dal 5 Dicembre 2016 al 6 Gennaio 2017 dalle 9 alle 21 “ Natale 2016 in Centro Storico ” nella piazza dell’ Emiciclo Garibaldi .



E’ un evento-contenitore che prevede la realizzazione di una mostra/mercato natalizia nell’ ottica del riciclo e del riuso che merita di essere divulgata e sicuramente sostenuta.



L’obiettivo, nello stile del’Associazione, è quello di:



- valorizzare e proporre le produzioni nate da un processo creativo, artistico e artigianale;

- creare attività rivolte ad espositori non professionisti nel campo dell’Arte, dell’artigianato hobbistico, del collezionismo, del vintage e dell’antiquariato diffondendo la cultura del riciclo ;

- offrire un’alternativa d’acquisto a tutti coloro che amano fare scelte consapevoli, non massificate con ricadute economiche positive sul tessuto sociale locale;

- valorizzare gli spazi pubblici ;

- esercitare il diritto di abitare gli spazi di tutti i cittadini;

- offrire appuntamenti culturali, musicali, performance artistiche di vario genere , aperte anche a tutti coloro che vorrebbero far conoscere le loro capacità da condividere con la cittadinanza.