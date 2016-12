Mostra d'Arte Collettiva "Intimi Scenari" a Sassari

dal 10 al 24 dicembre 2016



ESPOSIZIONE Presso “Forme e Cromie” C.SO VITTORIO EMANUELE 97, SASSARI



Il paesaggio in ogni suo senso nella più intimista visione degli artisti, scenari in continuo cambiamento che si muovono tra tempo e spazio, tra umore e ambiente.



A cura di Giovanni Andrea Negrotti



Gli artisti in mostra provenienti da tutta l'isola; Turi Spada, Ettore Spada, Ettore Del Vigo, Luigi Orani, Maria Sulas, Speranza Pinna, Nataly Pinna, Angela Manca, Maddalena Usai, Barbara Loru, Luigia Polo, ( SASSARI) Salvo Maricca, Tore Eletti,(Portotorres) Salvatore Carboni (Ottana), Giusy Carta (Siniscola), Liliana Piras, Janari Delitala ( Olbia), Giovanna Bertoia, Battista Doneddu, (Padru), Orlando Tocco( Cagliari).



Ad impreziosire la mostra " INTIMI SCENARI" sarà presente nell'area museale un dipinto originale del pittore TORE CAU ; Sassari 1932-1989. La tua attività qui VISUAL-E SRL

ENOTECA ENOSARDA

VALLE DEGLI OLMI MOSTRA D'ARTE CONTEMPORANEA INTIMI SCENARIESPOSIZIONE Presso “Forme e Cromie” C.SO VITTORIO EMANUELE 97, SASSARIIl paesaggio in ogni suo senso nella più intimista visione degli artisti, scenari in continuo cambiamento che si muovono tra tempo e spazio, tra umore e ambiente.Turi Spada, Ettore Spada, Ettore Del Vigo, Luigi Orani, Maria Sulas, Speranza Pinna, Nataly Pinna, Angela Manca, Maddalena Usai, Barbara Loru, Luigia Polo, ( SASSARI) Salvo Maricca, Tore Eletti,(Portotorres) Salvatore Carboni (Ottana), Giusy Carta (Siniscola), Liliana Piras, Janari Delitala ( Olbia), Giovanna Bertoia, Battista Doneddu, (Padru), Orlando Tocco( Cagliari).Ad impreziosire la mostra " INTIMI SCENARI" sarà presente nell'area museale un; Sassari 1932-1989.



Sotto la guida di Filippo Figari e di Eugenio Tavolara, l'artista frequenta l'istituto d'arte. Fotografo di professione debutta come pittore nel 1963 anno in cui si aggiudica il secondo premio all'estemporanea "Città di Olbia" con l'opera "GOLFO ARANCI", attirando l'attenzione dell'allora presidente di giuria RENATO GUTTUSO. Nel 1964 espone una sua personale con una cinquantina di opere al caffè Pirino di piazza d' Italia a Sassari. Negli anni 60/70 l'artista espone in numerose città fuori dall'isola: Roma, Firenze, Bologna, Napoli, Sondrio, ecc., partecipando anche a concorsi ottenendo numerosi importanti riconoscimenti.

Come scultore vince il primo premio alla prima mostra "CAVALCATA SARDA" e tra il 1985/6 Esegue il monumento ai caduti del paese di Esporlatu. Nella sua pittura non manca il paesaggio sardo ma focalizza la sua attenzione nell'espressione forse religiosa dell' " UOMO".