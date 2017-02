Pullman da Cagliari per il Carnevale di Tempio

Sardegna

Programma

La manifestazione richiama ogni anno migliaia di visitatori, tra canti e balli in costume della popolazione per le vie del centro, è articolato in tre principali atti che vede protagonisti rispettivamente: le maschere tradizionali tipiche del centroe che ci riportano al mondo agropastorale, le maschere risalenti al periodo del Settecento e infine i moderni carri allegorici. Un mix che rende unica e suggestiva questa bellissima manifestazione.Sabato 25 Febbraio 2017 Ore 14:30 Appuntamento in Piazza dei CentomilaOre 14:45 Partenza per Tempio PausaniaOre 19:45 Circa, arrivo e sistemazione in Hotel, Cena e tempo libero a disposizione.Ore 23:00 Circa, per chi ha acquistato il pachetto Super, ingresso nella Sala da Ballo Giordo per il tradizionale Veglione di Carnevale. Domenica 26 febbraio 2017 Ore 07:30....Prima Colazione in Hotel e tempo libero a disposizioneOre 12:30 Pranzo in HotelOre 15:00 Inizio della SfilataOre 18:30 Partenza per CagliariOFFERTA RISERVATA AI SOCI BUYSARDINIA POSTI LIMITATI Contributo di partecipazione - 99€ Adulti** per prenotazioni entro il 20/12/2016, dopo tale data il contributo passerà a 114 €. - 75€ Bambini 4-12 per prenotazioni entro il 20/12/2016, dopo tale data il contributo passerà a 90€ - 0€ Bambini 0-3 (free nel letto con i genitori) Supplementi: - 10€ Camera doppia uso Singola - 15€Pacchetto Super che comprende Ingresso del 25 febbraio notte al Veglione di Carnevale nella Sala Giordo e biglietto d' accesso alle Tribune per la sfilata di carnevale di domenica 26 febbraio.Il contributo indicato per tutte le categorie sopra include:- Trasporto in bus GT da Cagliari a Tempio Pausania e viceversa;- Pernottamento in Hotel 3, nel centro storico, punto strategico dal quale sono facilmente raggiungibili a piedi tutte le attrazioni;- Prima Colazione in Hotel- Pranzo di domenica 26 febbraio in hotel Se vuoi partecipare ma non sei ancora socio scarica il modulo qui:MODULO SOCIO: Contributo di partecipazione per i nuovi soci- 100€** per prenotazioni entro il 20/12/2016, dopo tale data il contributo passerà a 115€ - 76€ Bambini 4-12 per prenotazioni entro il 20/12/2016, dopo tale data il contributo passerà a 91€ - 1€ Bambini 0-3 (free nel letto con i genitori) Supplementi: - 10€ Camera doppia uso Singola - 15€Pacchetto Super che comprende Ingresso del 25 febbraio notte al Veglione di Carnevale nella Sala Giordo e biglietto d' accesso alle Tribune per la sfilata di carnevale di domenica 26 febbraio.Il contributo indicato per tutte le categorie sopra include: - Trasporto in bus GT da Cagliari a Tempio Pausania e viceversa; - Pernottamento in Hotel 3, nel centro storico, punto strategico dal quale sono facilmente raggiungibili a piedi tutte le attrazioni; - Prima Colazione in Hotel - Pranzo di domenica 26 febbraio in hotel (**contributo incluso di tesseramento senza copertura assicurativa). Per partecipare alle nostre escursioni, visite guidate e serate organizzate, è necessario scaricare e compilare il modulo socio ed eventualmente quello minori ed inviarli compilati e firmati a: infobuysardinia@gmail.com ameno 24 ore prima dell'evento o consegnarli alla guida il giorno dell'escursione. È necessaria la prenotazione e il pagamento anticipato del contributo di partecipazione.Modalità di pagamento: vedi alla pagina PagamentiPer informazioni: Mail: infobuysardinia@gmail.com Telefono: 3336749958 Pagina facebook:@buysardinia Gruppo facebook:escursioni e visite guidate in sardegnaSegui i nostri aggiornamenti per Carnevale in Sardegna 2017