Niccolò Fabi live a Sassari

Con oltre 20 date in auditorium, teatri, anfiteatri e prestigiose location all’aperto il tour di presentazione di "Una somma di piccole cose” è stato un grande successo, che ha registrato il tutto esaurito, e in cui Niccolò Fabi ha messo ancora una volta in luce la sua trasversalità, emozionando, divertendo e commuovendo il proprio pubblico grazie a uno spettacolo in cui al centro c’è sempre la musica.

Un viaggio di oltre due ore che ha inizio con le canzoni del nuovo disco e prosegue con alcuni tra i brani più amati di tutto il suo repertorio ormai ventennale.





Nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio Niccolò ripartirà in tour e anche per questi nuovi concerti coinvolgerà sul palco il cantautore Alberto Bianco e la sua band, composta dai musicisti polistrumentisti Damir Nefat , Filippo Cornaglia e Matteo Giai , perché, come afferma lui stesso « La musica che sostiene altra musica è insieme libertà e speranza ».





I biglietti per le prime date del tour, organizzato da Barley Arts Promotion, sono disponibili in prevendita sul circuito Ticketone.



A Sassari, Nuovo Teatro Comunale, 11 Febbraio 2017 , ore 21.00.





Platea: € 26,10 + prev.

I Loggia: € 17,40 + prev.