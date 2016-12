A Sassari i Marlene Kuntz in concerto con "Onorate Il Vile Tour"

Live at The Hor Music Club il 17 Marzo 2017 .



Tra passato e presente il rock più intransigente e senza discontinuità della band alternative in tour nei club di tutta Italia da gennaio.





L'ASFODELO "Quando scrivemmo la canzone che dette il titolo anche al disco, il comportamento della viltà era ascrivibile all'io narrante e alla sua incapacità di assumersi determinate responsabilità.

L'urlo "Onorate il vile" era il gesto estremo e disperato del vile stesso, in cerca di assoluzione. Con pari enfasi, glaciale e ironica, l'urlo che usiamo ora per dare il titolo al tour è il gesto patetico dei vili di oggi, che in epoca di schermi luminescenti dietro i quali ringhiare come leoni non visti, non hanno il coraggio di dire vis a vis ciò che realmente si pensa di chi (non) si affronta."



Parte da gennaio 2017 un nuovo tour dei Marlene Kuntz che celebra un loro disco di inizio carriera: IL VILE, il loro secondo album pubblicato esattamente venti anni fa, nel 1996.



Dopo aver festeggiato Catartica nel 2014 con un disco e una lunga sequenza di date soldout, il gruppo ha deciso di proporsi in questa veste - oltre alle numerosissime indossate nel corso degli anni, ricordiamo i vari tour nei teatri, le sonorizzazioni di film muti, le varie sperimentazioni nei più diversi formati e con le più diverse attitudini, le performance con un corpo di ballo, gli incontri solitari di Cristiano Godano, oltre alle centinaia e centinaia di concerti nei club e nei festival estivi -, in seguito alle molteplici richieste sui loro social e in rete, che suggerivano a gran voce un tour del Vile.



Nessuna motivazione nostalgica all'origine, ma la consapevolezza e lo stimolo gioioso di poter portare in giro per l'Italia un altro pezzo importante di storia del rock italiano degli anni novanta rispettato dal pubblico più intransigente, amato da molti che a quel periodo guardano ancora con ammirazione e vagheggiato dai più giovani che non lo hanno vissuto in diretta.





A completare la scaletta del tour, oltre agli 11 pezzi del disco, i Marlene suoneranno un gran numero di brani tratti da Lunga Attesa, il loro disco del 2016 che molto ha a che fare nelle atmosfere e nei suoni con il mondo evocativo del Vile, tracciando un ideale tratto unificatore affascinante e chiarificatore.





La scelta delle location cadrà sui club di piccolo-medie dimensioni , per restituire al pubblico il sapore del mondo che vent'anni fa i Marlene percorrevano in su e in giù per l'Italia, costruendo passo dopo passo la loro carriera.





ONORATE IL VILE TOUR

20 gennaio 2017 . RONCADE (TV) NEW AGE

21 gennaio 2017 . RAVENNA . BRONSON

26 gennaio 2017 . TORINO . HIROSHIMA

27 gennaio 2017 . BERGAMO . DRUSO

28 gennaio 2017 . MANTOVA . ARCI TOM

2 febbraio 2017 . L'AQUILA . BLISS

3 febbraio 2017 . BOLOGNA . ZONA ROVERI

4 febbraio 2017 . FOLIGNO . SUPERSONIC

9 febbraio 2017 . ROMA . QUIRINETTA

10 febbraio 2017 . SANTA MARIA A VICO (CE) . SMAV

11 febbraio 2017 . GROSSETO . FAQ

17 febbraio 2017 . TANETO DI GATTATICO (RE) . FUORI ORARIO

18 febbraio 2017 . BRESCIA . LATTERIA MOLLOY

24 febbraio 2017 . MILANO . BLOOM

17 marzo 2017 . SASSARI . THE HOR

18 marzo 2017 . CAGLIARI . FABRIK





