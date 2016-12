Corso di Inglese A1 a Cagliari

Il(Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue) è rivolto a coloro che non hanno mai studiato l’inglese o hanno qualche nozione di base ma che vorrebbero approfondire e migliorare le nozioni acquisite.Grazie al corso saprai capire e utilizzare espressioni di uso quotidiano, interagire in modo semplice ponendo e rispondendo a domande elementari su argomenti noti e familiari. Acquisirai, inoltre, le competenze necessarie per capire e scrivere testi semplici e brevi e per ricavare le informazioni essenziali da registrazioni audio e interviste video.

Durata e costo



Il secondo modulo avrà inizio Giovedì 24 Novembre 2016 dalle ore 18:00 alle 20:00 e si concluderà Martedì 31 Gennaio 2017.





Per informazioni e iscrizioni:

A fine corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.Il corso di inglese si divide in due livelli: A1 – MODULO 1 A1 – MODULO 2Ciascun livello ha una durata di 30 ore ed un costo di € 79.90.Per accedere ai corsi è necessario essere soci dell’Associazione Nobiscum.La sede del corso è Viale Bonaria, 96 Cagliari; presso la sede dell’Associazione Olistica Mater Dea.Il corso è intensivo: 2 volte la settimana, 2 ore ogni lezione; tutti i martedì e giovedì dalle 18:00 alle 20:00.Il libro di testo adottato* è: New English File: Beginner Student’s Book and Workbook Book with key and MultiROM, Oxford University Press *Non incluso nel prezzo del corso.E-mail: info@nobiscum.itFacebook: www.facebook.com/nobiscumcagliari/ Cell: 3404191335