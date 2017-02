Corso di Web Marketing per Avvocati e Studi Legali a Sassari

- Codice deontologico- Linee guida e spazio d'azione- Posizionamento- Unicità e specializzazione- Personal branding- Web marketing e strumenti- Blog- Sito web- Facebook- Twitter- Linkedin- Casi studio di avvocati e studi legali vincenti on-lineDurata: 6 ore circa Dove: Hotel Pegasus Il Vialetto, Sassari - Italia- 6 ore circa di alta formazione in aula- Attestato di frequenza nominativo- Materiale didattico in PDF- 1 Coffee break- Iscrizione al gruppo Facebook riservato ai nostri corsistiIl Dott.

Iscrizioni online

Per maggiori informazioni:

Giovanni Pinna, Laurea in Economia e management all'Università degli studi di Sassari e Google Partner certificato, dopo aver curato corsi aziendali personalizzati di web marketing per avvocati e studi legali ha deciso di portare la sua esperienza in un corso in aula specifico.Titolare d'azienda, formatore e consulente con oltre 10 anni di esperienza nell'e-commerce e nel web marketing. Tra le varie esperienze ha organizzato anche il seminario "Introduzione al social media marketing" nella Facoltà di Economia dell'Università di Sassari.Posti limitati a 15.Email ecommerceagency@yahoo.it