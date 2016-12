A Quartu Sant'Elena il Laboratorio Teatrale: "Il Corpo ed il Pensiero Creativo"

“Non si tratta di acquisire ma di scoprire” Yves Lebreton

Che cosa? Le potenzialità espressive e creative che ognuno ha dentro di sé e dargli una forma scenica. Come? Attraverso un percorso di pratica teatrale ricco di stimoli, in una situazione coinvolgente, dinamica, emozionante e aperta alla ricerca e sperimentazione.



Il laboratorio è aperto a tutti coloro che hanno voglia di mettersi in gioco, farsi coinvolgere, rompere la routine, liberare energie e capacità sopite oltre i propri limiti e aldilà di ogni tabù, convenzione, regola e certezza.

Ognuno sarà invitato a partecipare attivamente ai percorsi formativi e creativi apportando idee, vissuti e temi da rielaborare scenicamente in maniera individuale e collettiva.



Il laboratorio avrà inizio a Novembre con cadenza bisettimanale dalle 19 alle 21 (saranno possibili delle variazioni a discrezione del conduttore e in accordo con il gruppo)



Età consigliata: dai 16 anni.



Il laboratorio verrà condotto dallo staff del Teatro Actores Alidos: attori, regista e tecnici.

Le linee guida delle attività saranno la formazione del gruppo e lo sviluppo delle attitudini individuali attraverso momenti che alternano tecnica e spontaneità, improvvisazione e composizione, sperimentazione e creazione.



Le TEMATICHE su cui si lavorerà sono in sintesi:

- Lo spazio scenico

- La presenza scenica

- Preparazione e espressività del corpo e della voce

- Il corpo comico e drammatico

- Improvvisazione guidata e libera

- La maschera e l’oggetto teatrale

- Composizione di una partitura fisica

- Creazione di un’azione teatrale individuale e di gruppo

- Percorsi di ricerca e sperimentazione attraverso l’Arte (Arti Visive e Plastiche, Musica e Danza)

- Montaggio di una scena con luci, audio, video, costumi, trucchi e attrezzi teatrali.



Sono previsti approfondimenti, workshop, progetti performativi e incontri con personalità di differenti ambiti artistici ed espressivi.



Info:

Tel: 070828331 - 3777095932 ore 9/18

Mail: teatroactoresalidos@gmail.com