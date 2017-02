“All'origine della Tragedia Shakesperiana” al Teatro Alkestis di Cagliari

Il laboratorio si baserà sulla ricerca intorno al “TITO ANDRONICO”, la prima tragedia shakespeariana, con l’obiettivo di:

Il laboratorio partirà il 17 novembre 2016

e si concluderà il 29 giugno 2017

Il Teatro Laboratorio Alkestis incrementa la sua offerta laboratoriale proponendo un nuovo percorso di formazione per attori: il laboratorio in notturna “ALL’ORIGINE DELLA TRAGEDIA SHAKESPERIANA” condotto dall’attrice Sabrina Mascia.- introdurre i principianti al linguaggio teatrale;- aumentare la padronanza del linguaggio teatrale in coloro che hanno già acquisito i concetti base; - permettere a chi già possiede una formazione teatrale di fare ricerca e sperimentare la più “nasty” delle tragedie shakesperiane che segna l’origine di quelle che saranno le sue tragedie più raffinate come Re Lear, Riccardo III, Otello.(se sarà stato raggiunto il quorum minimo di 12 partecipanti)con un esito scenico, e si svolgerà ogni giovedì dalle 21.00 alle 23.00.