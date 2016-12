Corso di E-commerce a Sassari

PERCHE' ISCRIVERTI A QUESTO CORSO?

- Per capire e comprendere cosa serve davvero per un e-commerce di successo- per capire perchè per vendere davvero non basta il web design accattivante o aprire una pagina social- per capire quali strumenti ti servono davvero e quali no- per valutare se hai il budget e conoscenze sufficienti per avviare il tuo negozio on-line o se è meglio posticipareIL PROGETTO "E-COMMERCE PER IMPRENDITORI" NEL COMPLESSO:Il progetto "e-commerce per imprenditori" è un progetto ambizioso, ideato da Giovanni Pinna fondatore di EcommerceAgency.it.