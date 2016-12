Corso di Web Marketing Turistico a Sassari

Sabato 4 Febbraio 2017

e copywriting.Laureato in Economia e Management all'Università di Sassari, ha collaborato di recente con la stessa tenendo il seminario "Introduzione al social media marketing". Ha in seguito approfondito il digital marketing turistico seguendo il corso di Armando Travaglini, uno tra i maggiori espertie autori del settore. Investe continuamente in formazione e aggiornamento, per questo ha partecipato al Web Marketing Festival 2016 a Rimini.Al momento si trova a Tenerife (Canarie, Spagna) fino a fine anno 2016 lavorando per l'azienda Canarias.com, come S.E.O. e content per la nuova versione del loro sito web in lingua italiana. Si tratta di una delle principali aziende delle Canarie, opera come O.T.A. online travel agency ed è specializzata in autonoleggio e transfers. Un'utile esperienza di crescita personale e professionale, che porterà spunti interessanti per i prossimi corsi di formazione rapportando il modello di marketing turistico delle Canarie con la realtà sarda e italiana.DATADOVE Hotel Pegasus Il Vialetto Via Predda Niedda, 37/L - Sassari, ItaliaDotato di ampio parcheggio gratuitoPosti limitati a 15 (in esaurimento a breve, iscriviti ora)