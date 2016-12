Corso di Social Media Marketing a Sassari

Con questo corso comprenderai:

7 ore circa di formazione intensiva in aula, un formatore e consulente con oltre 10 anni di esperienza nel web marketing. Il social media marketing e i social networks sono uno strumento, non una soluzione definitiva. Per questo possono essere davvero utili solo se impiegati con competenza all'interno di un piano di web marketing costruito per aziende correttamente posizionate sul mercato e in salute.- perchè non devi per forza impiegare tutti i social networks,- quali sono più adatti alla tua attività,- quali contenuti servono alle tue pagine social e quali sono inutili o distruttivi,- perchè non è vero che serve troppo tempo per aggiornare le pagine social,- come automatizzare e programmare le azioni sui social networks per risparmiare tempo,- perchè non esistono contenuti adatti a tutti i social networks ma ognuno ha il suo stile e il suo target,- perchè i social networks sono gratuiti ma oggi è essenziale investire denaro se vuoi raggiungere i tuoi followers.