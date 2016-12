Corso di Informatica di Base a Cagliari

Le abilità informatiche di base sono competenze essenziali richieste in tutti gli ambiti lavorativi e più in generale richieste a ogni cittadino per una partecipazione attiva nella società:

Acquisire familiarità con il web per:

Un corso di 40 ore pensato per chi si avvicina per la prima volta al computer o per chi vorrebbe acquisire maggiore dimestichezza e autonomia.

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione non possono più essere appannaggio solamente di chi intende far carriera nel settore delle tecnologie informatiche.- Scrivere una lettera con un editor di testo- Avere conoscenze base su hardware e software- Spedire una e-mail- Compilare un curriculum- Utilizzare i motori di ricerca- Sfruttare i servizi bancari- Effettuare acquisti online- Accedere al registro elettronico scolastico- Creare e gestire un profilo utente sui siti della pubblica amministrazioneSaper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero, la comunicazione permette di affrontare efficacemente i cambiamenti che la vita quotidiana ci presenta.