Corso per Istruttore di Pilates a Cagliari

Aprono le iscrizioni al Corso per Istruttore di Pilates con organizzato dal CFS Sardegna, con rilascio di Diploma Nazionale e Tesserino Tecnico. Il corso fornisce gli strumenti pratici e teorici per imparare a strutturare una lezione di pilates e conoscerne il funzionamento e i benefici. Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono imparare a strutturare una lezione di pilates, che vogliono migliorare le proprie competenze e professionalità. SCARICA LA BROCHURE DEL CORSO per conoscere tutti i dettagli.

PROGRAMMA DEL CORSO Storia del Pilates Principi del Pilates e respirazione Concetto di “imprint” e di “curva neutra” Posizione corretta dei diversi segmenti corporei Lezione pratica di Pilates (livello base) Analisi della lezione effettuata e dei principi base seguiti per la sua costruzione Struttura della lezione, principi per la sua costruzione e giusto bilanciamento degli esercizi Gli esercizi del Pilates e la loro corretta esecuzione Analisi della lezione effettuata la mattina e dei principi base seguiti per la sua costruzione Esercitazioni pratiche nella costruzione di sequenze di esercizi da parte dei corsisti Colonna vertebrale, paramorfismi, dimorfismi I benefici del Pilates sulla colonna vertebrale Lezione pratica di Pilates (livello intermedio) Analisi della lezione effettuata e dei principi seguiti per la sua costruzione Come costruire una lezione intermedia o avanzata Esercitazioni pratiche e simulazione di insegnamento da parte dei corsisti DATA E DURATA DEL CORSO Sabato 25 e Domenica 26 Febbraio 2017 e Domenica 5 Marzo 2017 QUOTA DI PARTECIPAZIONE Il contributo per partecipare al Corso per Istruttore di Pilates è di 349 €. PROMOZIONE 199€ per chi si iscrive entro il 20 Dicembre 2016 249€ per chi si iscrive entro il 15 Gennaio 2017 299€ per chi si iscrive entro il 31 Gennaio 2017 PROMOZIONE PER DUE CORSI: CORSO PER ISTRUTTORE DI PILATES + CORSO PER ISTRUTTORE DI FITNESS MUSICALE 389€ per chi si iscrive entro il 10 Novembre 2016 489€ per chi si iscrive entro il 30 Novembre 2016 589€ per chi si iscrive entro il 20 Dicembre 2016 689€ per chi si iscrive dopo il 20 Dicembre 2016 Alla fine del corso si riceverà l’Attestato di Partecipazione e il Diploma Nazionale con Tesserino Tecnico (per richiederlo scrivere all’indirizzo mail piucorsi@gmail.com o chiamare al 3201877420, per avere tutte le informazioni e indicazioni necessarie). Questo corso è valido per l’ottenimento dei Crediti ECP (Educazione Continua Professionale) che rientrano nel piano dell’aggiornamento Professionale Europeo e per il rilascio dell’attestato di competenza professionale valido per l’iscrizione nei registri ASPIN (Accreditamento Scuole e Professionisti Italiani della Naturopatia e delle Discipline Olistiche ) dei Counselor, Coach e Naturopati ai sensi della Legge 4 del 13 Gennaio 2013. Altri corsi simili che potrebbero interessarti: Corso per Istruttore di Fitness Musicale Il corso è rivolto ai soci dell’associazione. Il costo della quota di adesione annuale è 6€. Il Corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. IN OMAGGIO a tutti i partecipanti un corso dove parleremo su come costituire un’associazione, le normative che regolamentano l’attività, le pratiche burocratiche, la promozione e tutto ciò che è necessario per operare al meglio. Inoltre verrà data una cartella contenente tutti i file con la modulistica necessaria per gestire l’associazione e diversi ebook sull’argomento. Per informazioni e iscrizioni Centro di Formazione Sport Sardegna cell.3201877420 Email:piucorsi@gmail.com