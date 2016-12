Corso per Istruttore di Fitness Musicale a Cagliari

Chi può diventare istruttore di Fitness Musicale?

lezioni di total body e di GAG

Cosa potrai fare al termine del Corso?

disciplina del Power Pump

PROGRAMMA DEL CORSO PRIMO WEEKEND (Sabato 14 e Domenica 15 Gennaio 2017 h.10/19)

SECONDO WEEKEND (Sabato 21 e Domenica 22 Gennaio 2017 h.10/19)

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE

Tutti coloro che vogliono apprendere nuove competenze e conoscenze nel settore fitness, nello specifico imparando a strutturare autonomamente una lezione di fitness musicale. Se sei già un istruttore o lavori nel settore potrai acquisire ulteriori strumenti per la costruzione di, integrando e completando le conoscenze acquisite in precedenza, apprenderai e approfondirai inoltre gli esercizi utili a tonificare e ad allungare i principali distretti muscolari.Alla fine del corso riuscirai a costruire lezioni e tipologie di allenamenti adatti agli obiettivi prefissati di volta in volta, a sviluppare un lavoro articolato ulteriore, imparerai anche a proporre piani di allenamento basati sulla, assai utile per tonificare singoli distretti muscolare e sotto l’aspetto teorico potrai arricchire le tue conoscenze sull’apparato locomotore e sulla contrazione muscolare.- Sistemi energetici e teoria dell’allenamento- Passi base dell’aerobica e dello step- Lezione pratica di aerobica- Analisi della lezione effettuata e dei principi base seguiti per la sua costruzione- La musica e la sua struttura- Il cueing- Esercitazioni pratiche- Lezione pratica di step- Analisi della lezione effettuata e dei principi base seguiti per la sua costruzioneStruttura della lezione: riscaldamento, fase allenante, defaticamento e stretching finale.Principi e metodologie per la costruzione coreografica di sequenze di aerobica e di step - Esercizi di tonificazione e di stretching - Esercitazioni pratiche e simulazione di insegnamento da parte dei corsisti- Anatomia muscolare e ossea- Come avviene la contrazione- Attrezzi e loro utilizzo- Tipi di allenamento: il circuito 3×20- Sistema anaerobico e aerobico- Il fartlek e il suo utilizzo- Lezione pratica tipo 1: circuito di TOTAL BODY Analisi della lezione effettuata e delle tecniche utilizzate per il raggiungimento dell’obiettivo prefisso- Tecniche di allenamento per tonificare; esercitazione pratica Lezione pratica tipo 2 di GAG: circuito con alternanza di stazione aerobiche e stazioni anaerobiche- Analisi della lezione effettuata e delle tecniche utilizzate per il raggiungimento dell’obiettivo prefisso- Come costruire una stazione aerobica in una lezione di total body o di gag- Esercitazioni pratiche- Esercizi di tonificazione per i vari distretti muscolari e la loro corretta esecuzione- Gli addominali: la loro importanza per la stabilità corporea e il loro potenziamento- Lezione pratica di tipo 3 di total body: 3×20- Acido lattico e cellulite- Il power pump: cosa è, obiettivi e struttura della lezione- Lezione pratica di power pump- Analisi della lezione- Esercitazioni pratiche e simulazione di insegnamento da parte dei partecipanti.Il contributo per partecipare al Corso per Istruttore di Istruttore di Fitness Musicale è di 399 €. PROMOZIONE 249€ per chi si iscrive entro il 10 Novembre 2016, 299€ per chi si iscrive entro il 30 Novembre 2016, 349€ per chi si iscrive entro il 20 Dicembre 2016.PROMOZIONE PER DUE CORSI CORSO PER ISTRUTTORE DI FITNESS MUSICALE + CORSO PER ISTRUTTORE DI PILATES 389€ per chi si iscrive entro il 10 Novembre 2016+, 489€ per chi si iscrive entro il 30 Novembre 2016, 589€ per chi si iscrive entro il 20 Dicembre 2016, 689€ per chi si iscrive dopo il 20 Dicembre 2016.Per chi al termine del Corso volesse il diploma e tesserino tecnico ci contatti per informazioni al 3201877420. Il corso è rivolto ai soci dell’associazione. Il costo del tesseramento è di 6 €. IN OMAGGIO a tutti i partecipanti un corso dove parleremo su come costituire un’associazione, le normative che regolamentano l’attività, le pratiche burocratiche, la promozione e tutto ciò che è necessario per operare al meglio.Inoltre verrà data una cartella contenente tutti i file con la modulistica necessaria per gestire l’associazione e diversi ebook sull’argomento.