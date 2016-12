A Quartucciu "Il Respiro che Trasforma": Corso annuale di Crescita Personale

Il respiro che trasforma è un respiro attivato volontariamente, consapevole . Detto questo la risposta inizia già a delinearsi. La tua attività qui ANNINNIA

LA MARGHERITA - SERVIZI ALLA PERSONA Le vie del respiro sono tante, forse infinite, ma in che modo la respirazione ti trasforma (interiormente)? Prima di rispondere alla domanda è doveroso precisare che il respiro che trasforma non è quello della vita di tutti i giorni, quasi del tutto inconsapevole e spesso molto superficiale, se non addirittura bloccato in alcune parti dell’addome o del torace.. Detto questo la risposta inizia già a delinearsi.





Il primo passo consiste nel respirare appunto consapevolmente ovvero ponendo la nostra attenzione verso l’interno, verso noi stessi e osservandoci senza fretta (per alcuni, visto il mondo in cui viviamo, questo è già un concetto rivoluzionario!).

Il secondo passo è dato dal modo di respirare, una respirazione fluida e senza pause, per sua natura tende a dissolvere vecchi schemi respiratori abitudinari (spesso obsoleti) e tensioni psicosomatiche. Quando attraversiamo questo “muro d’ombra”, fidandoci e lasciandoci guidare dal nostro respiro viviamo un’esperienza di alleggerimento. Si, perché al di là delle tensioni c’è la beatitudine, uno stato di benessere profondo, quieto e allo stesso tempo vibrante, una sorta di pace gioiosa.



Oltre allo straordinario lavoro svolto dal respiro, per andare verso la direzione di una trasformazione interiore, ci avvarremo di altri strumenti quali: - il suono della voce, - la capacità di dirigere l’attenzione, - la percezione del campo energetico che avvolge e compenetra il corpo, - la visualizzazione, - la conoscenza teorico-pratica dei chakra (accumulatori di energia sottile).



La parte pratica verrà arricchita da numerosi momenti di scambio e condivisione, nei quali spesso e volentieri verranno approfonditi determinati aspetti tratti dalle esperienze vissute durante il corso.



Aspetti pratici

Il corso si terrà ogni lunedì sera dalle 19 alle 21.30/22.

La sede è in via Ballero 1, ang. via Nazionale a Quartucciu (CA). Per partecipare al corso è richiesta un’iscrizione annuale di €20,00 e la presentazione del certificato medico NON agonistico. Il contributo per il corso può essere corrisposto nelle seguenti modalità: quota mensile (€50,00) oppure quota trimestrale anticipata (€ 120,00) Cosa occorre portare? Un materassino su cui sdraiarsi, un cuscino su cui sedersi, un plaid e abbigliamento comodo.



Per concludere Viviamo in un periodo storico di grandi cambiamenti, siamo spinti a percorrere la nostra esistenza a ritmi frenetici in totale dissonanza con le leggi della natura. Sempre più persone provano curiosità o attrazione verso argomenti riguardanti la sfera interiore. Forse qualcosa in noi sta cercando di risvegliarsi da un torpore millenario, ai posteri l’ardua sentenza.



Lo scopo di questo corso è fornire degli strumenti per vivere meglio questo processo di crescita, che tutti volenti o nolenti stiamo attraversando.



Per informazioni o per prenotare la tua lezione gratuita contatta il 329 9380345 oppure su info@respiro-consapevole.it