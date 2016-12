Siamo pronti per partire con il nuovo Corso Professionale per Sommelier .



La prima parte del corso (17 lezioni) partirà il 24 ottobre 2016 e terminerà il 10 febbraio 2017 .

Una lezione la settimana (il martedi) in turno unico dalle ore 19 alle 21,30 .



Se la prenoti ricevi un buono "omaggio" per una degustazione guidata. Potrete poi decidere se proseguire il corso.



Per avere informazioni sui costi e per ricevere il calendario delle lezioni è necessario scrivere a:

fondazionesommelier.sassari@gmail.com

oppure chiamare il numero 346/6321910