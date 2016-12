Corso di "Comunicazione e Pnl:Tecniche e Applicazioni" a Cagliari

per vivere più sereni, per relazionarsi e comunicare in modo più avvincente e funzionale.



Per partecipare al Corso di Comunicazione e PNL – Tecniche e Applicazioni non è obbligatoria la partecipazione ai precedenti moduli di Comunicazione.



Con i primi due Livelli del Corso di Comunicazione e PNL si inizia un percorso di crescita personale, arrivando a comprendere moltissime metodologie per vivere più sereni, per relazionarsi e comunicare in modo più avvincente e funzionale.



Durante il Corso di Comunicazione e PNL – Tecniche e Applicazioni amplieremo le nostre conoscenze nell’ambito del ricalco e guida, applicando questo concetto ad alcune tecniche più potenti. Ci dedicheremo anche ad aspetti più strategici con tecniche di ancoraggio davvero efficaci.



Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono apprendere gli schemi comportamentali per avere relazioni felici con le altre persone, instaurare rapporti importanti, apprendere anche le strategie mentali e comportamentali per migliorare in efficacia, persuasione e capacità decisionale, completando il percorso di crescita personale iniziato con i primi due livelli del Corso di Comunicazione e PNL.



L’obiettivo del corso è fornire gli strumenti teorici e pratici per migliorare la propria efficacia comunicativa , migliorare i rapporti con gli altri ma soprattutto potenziare e usare al meglio le proprie risorse per raggiungere i propri obiettivi.



Elementi di un processo comunicativo efficace

I 9 elementi che devono essere presenti perché si abbia una comunicazione vera e propria

Yes Set: la tecnica del SI ripetuto per ottenere consenso

Come usare la tecnica del Yes Set per creare rapport, per avere tranquillità e ricevere fiducia da parte dell’interlocutore, per influenzare e vendere

Il cerchio dell'eccellenza: potenziare l'autoefficacia

I Livelli Neurologici di Robert Dilts

La Time Line e le sue applicazioni: lavorare sui ricordi

Milton Model La tecnica del Reframing



DATA E DURATA DEL CORSO

Sabato 14 e Domenica 15 Gennaio dalle 10 alle 19 (con pausa pranzo)



CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE

Il contributo per partecipare al Corso di Comunicazione e Pnl – Tecniche e Applicazioni è 249€. PROMOZIONE 99€ per chi si iscrive ENTRO l'8 Novembre 2016

149€ per chi si iscrive ENTRO il 29 Novembre 2016

199€ per chi si iscrive ENTRO il 20 Dicembre 2016



Dal 21 Dicembre all'8 Gennaio non si accettano iscrizioni.



PROMOZIONE PER DUE CORSI DI PNL:

AVANZATO (19/20 Novembre) e TECNICHE E APPLICAZIONI (14/15 Gennaio) 209€ anziché 298€ per chi si iscrive ENTRO il 30 Ottobre 2016259€ anziché 348€ per chi si iscrive ENTRO il 12 Novembre 2016



Il corso è rivolto ai soci dell’associazione. Il costo della quota di adesione annuale è 6€.



IN OMAGGIO a tutti i partecipanti un corso dove parleremo su come costituire un’associazione, le normative che regolamentano l’attività, le pratiche burocratiche, la promozione e tutto ciò che è necessario per operare al meglio. Inoltre verrà data una cartella contenente tutti i file con la modulistica necessaria per gestire l’associazione e diversi ebook sull’argomento.



Alla fine del corso si riceverà l’Attestato di Partecipazione.



QUESTO CORSO FA PARTE DEL MASTER IN COACHING E COUNSELING CHE PREVEDE IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA E TESSERINO TECNICO CSEN (per richiederlo scrivere all’indirizzo mail iformazione2011@gmail.com o chiamare il 3201877420, forniremo tutte le informazioni e indicazioni necessarie).



Per informazioni e iscrizioni

Associazione iFormazione

cell.3201877420

mail: iformazione2011@gmail.com