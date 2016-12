Cagliari: Corso Pratico di Fiori di Bach

La tua attività qui X-RAYS Optics Shop

ANDREA MURA SAIL DESIGN Il Corso Pratico di Floriterapia di Bach si propone di far conoscere in maniera approfondita i rimedi del dott. I fiori di Bach – o rimedi floreali di Bach – sono una cura alternativa basata sulla floriterapia, ideata agli inizi del 1900 dal medico britannico Edward Bach. Le gocce dei fiori da lui scoperte vanno quindi a liberare i blocchi energetici causati dallo squilibrio creato dalle emozioni negative in cui vive la persona ad esempio tristezza, rabbia, tensione, paura, stanchezza.

Bach, con particolare attenzione alla loro preparazione e all'utilizzo pratico.



Il corso si rivolge sia a coloro che hanno già seguito il corso teorico di floriterapia di Bach che quelli che si affiancano alla disciplina per la prima volta. Infatti la docente, in apertura del corso, ripercorrerà la teoria necessaria alla conoscenza della materia.



Sbocchi professionali : libera professione, collaborazione con studi associati, con erboristerie e farmacie, con ditte di prodotti erboristici e/o omeopatici, in palestre, centri benessere e beauty farm



Programma del Corso

Floriterapia di Bach

I 38 rimedi

Principi di psicologia comparata–teorie dell’apprendimento

Il rescue remedy

I fiori di Bach in cosmesi

Preparazione personalizzata dei mix di fiori

Casi pratici: esempi e discussione



Data e durata del corso

Sabato 14 e Domenica 15 Gennaio dalle 10 alle 19 (con pausa pranzo)

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE

Il contributo per partecipare al Corso Pratico di Fiori di Bach è 249€.

PROMOZIONE

99€ per chi si iscrive ENTRO l'8 Novembre 2016

149€ per chi si iscrive ENTRO il 29 Novembre 2016

199€ per chi si iscrive ENTRO il 20 Dicembre 2016



La docente porterà in aula il suo kit di fiori di Bach e permetterà agli alunni di preparare i propri fiori; per questo sarà necessario versare la quota di €10.



Dal 21 Dicembre all'8 Gennaio non si accettano iscrizioni.

Il corso è rivolto ai soci dell’associazione. Il costo della quota di adesione annuale è 6€.

IN OMAGGIO a tutti i partecipanti un corso dove parleremo su come costituire un’associazione, le normative che regolamentano l’attività, le pratiche burocratiche, la promozione e tutto ciò che è necessario per operare al meglio. Inoltre verrà data una cartella contenente tutti i file con la modulistica necessaria per gestire l’associazione e diversi ebook sull’argomento. Alla fine del corso si riceverà l’Attestato di Partecipazione.



QUESTO CORSO FA PARTE DEL MASTER OPERATORE DELLA NATUROPATIA CHE PREVEDE IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA E TESSERINO TECNICO CSEN ( (per richiederlo scrivere all’indirizzo mail piucorsi@gmail.com o chiamare al 3201877420, forniremo tutte le informazioni e indicazioni necessarie).



Per informazioni e iscrizioni

CFS Sardegna

cell.3201877420

mail. piucorsi@gmail.com