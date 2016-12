Concorso letterario "Noi e gli altri" bandito dal cif di Sestu, per poesie e racconti brevi.Il cif sestu, centro italiano femminile, di Sestu bandisce un concorso letterario a tema libero per poesia in lingua italiana, poesia in lingua sarda (tutte le varianti) e racconti aperto a tutti i residenti in sardegna e a tutti i sardi non residenti in sardegna (residenti in altra regione italiana o all’estero).che possono partecipare individualmente o collettivamente (si veda bando specifico).

La giuria nominerà 3 vincitori per il gruppo adulti

Le poesie non dovranno eccedere i trenta versi e i racconti non dovranno superare le cinquemila battute, spazi inclusi.(uno per ogni sezione) e a sua discrezione eventuali menzioni speciali.Ai vincitori verrà assegnata una targa-ricordo e le rispettive opere, così anche le menzioni speciali, saranno pubblicate in un volume che verrà presentato in occasione della premiazione. I racconti e le poesie vincitori saranno pubblicati sulla rivista mediterraneaonline.Un premio in denaro sarà attribuito alle classi vincitrici delle scuole primarie e scuola secondaria di primo grado, finalizzato all’acquisto di materiale didattico utile alla scuola stessa. E' prevista una quota di partecipazione di cinque euro e si ha tempo fino al 31 marzo 2017 per inviare i propri elaborati.Le modalità di partecipazione sono indicate nel bando, che è possibile trovare sul gruppo facebook del gruppo cif sestu: https://www.facebook.com/groups/cifsestu/?fref=ts Per ogni altra informazioni, contattare: concorsoletterariocifsestu@gmail.com