Corso di Animatore Teatrale a Cagliari

Il corso è rivolto a chi vuole acquisire competenze per lavorare nel mondo dell'animazione a stretto contatto con bambini, adulti e anziani per intrattenerli, divertirli e sorprenderli con la magia e attraverso percorsi che utilizzano il teatro per creare relazioni.



Il corso dunque si rivolge anche a chi ha l'obiettivo di esporre con successo un discorso o una presentazione pubblica, a insegnanti ed educatori che vogliono apprendere nuovi strumenti per proporre in contesti scolastici attività interdisciplinari sviluppando la creatività e la capacità comunicativa dei ragazzi. La tua attività qui B&B La Casa di Zia Maria

Il corso segue la modalità full immersion, ha durata di circa 20 ore suddivise in 2 weekend (sabato e domenica) di lezioni frontali in aula.





Il corso segue la modalità full immersion, ha durata di circa 20 ore suddivise in 2 weekend (sabato e domenica) di lezioni frontali in aula.

Gli obiettivi del corso sono essere in grado di trovare il gioco nelle cose: è un modo per eliminare le aspettative negative, superare insieme le difficoltà, fare le cose a partire da noi stessi considerando e valutando nuove regole, alcune diverse da quelle esterne proposte dalla società. Non solo. il corso vuole raggiungere anche altri obiettivi: insegnare a fare le cose a partire da noi stessi, a fare meno fatica e aumentare la coesione e la complicità del gruppo, a conoscere e proporre i primi approcci di improvvisazione e comunicazione verbale e non verbale sul palco, infine a conoscere e sfruttare le capacità emozionali e dei fantomatici “neuroni specchio”.

I corsisti impareranno infatti ad organizzare al meglio veri e propri spettacoli di magia, sapranno come coinvolgere i bambini e stupirli, apprenderanno a sfruttare le proprie abilità per lavorare in contesti di animazione, ad esempio in occasione di feste per bambini, campi estivi, in villaggi turistici e altri contesti ricreativi.



Alla fine del corso si riceverà l’Attestato di Partecipazione e il Diploma Nazionale con Tesserino Tecnico (per richiederlo scrivere all’indirizzo mail piucorsi@gmail.com o chiamare al 3201877420, forniremo tutte le informazioni e indicazioni necessarie).



Il contributo per partecipare al Corso di Animazione Teatrale è di 399€

L’iscrizione al Corso scadrà il 28 Gennaio 2017 . 249€ FINO AL 15 DICEMBRE 299€ FINO AL 15 GENNAIO 349€ FINO AL 31 GENNAIO

Per chi al termine del corso volesse il diploma e tesserino tecnico ci contatti per informazioni al 3201877420.

Il corso è rivolto ai soci dell’associazione. Il costo della quota di adesione annuale è 6€.