Masullas VIVA - iniziative d'Autunno

18 ottobre - Aula Consiliare - Premiazione vincitori concorso "MASULLAS IN FIORE" 2016

25 settembre - Giornata del volontariato ambientale "PULIAMO IL MONDO" - Evento Nazionale. Pulizia delle campagne con i giovani di Masullas, in collaborazione col CEAS e con Legambiente

Evento inserito nel programma nazionale della 4^ edizione "SETTIMANA DEL PIANETA TERRA" Organizzato dal CEAS di Masullas in collaborazione con l'Associazione "Su colombariu"

24 ottobre - Centro Cultuale Predi Antiogu - "HALLOWEEN E LE NOSTRE TRADIZIONI"

2^ giornata di incontri e laboratori - "Il mito diHalloween"

26 ottobre - Centro Culturale Predi Antiogu - "HALLOWEEN E LE NOSTRE TRADIZIONI"

3^ giornata di incontri e laboratori - Realizzazione zucche di Halloween e abiti della tradizione locale

31 ottobre - Centro Culturale Predi Antiogu - "HALLOWEEN E LE NOSTRE TRADIZIONI"

4^ giornata - Convegno "Is animeddas: tradizioni, antenati e creature fantastiche che ritornano"

- Consegna delle zucche di Halloween e abiti tradizionali - Sfilata notturna per le vie del paese

4 novembre - Piazza Pinna - Festa delle Forze Armate, dell'Unità Nazionale e Commemorazione dei Caduti

6 novembre - Centro Storico - 16 ^ SAGRA DEL MELOGRANO - Organizzata dalla Pro Loco di Masullas

19 novembre - Salone Scuola Materna - "NONNI E BAMBINI SI TENGONO PER MANO"

9^ edizione - Serata di canzoni e danze presentate dai bambini della Scuola Materna, organizzata dalle Suore del Cenacolo

27 novembre - Oasi Turistica di Taraxi - FESTA DEGLI ANZIANI

3 dicembre - Aula consiliare - Presentazione calendario 2017 "MASULLAS: Usi e costumi", a cura di Adriano Siuni

8 dicembre - Chiesa parrocchiale B.V. delle Grazie "Sa Gloriosa"

12^ RASSEGNA REGIONALE DEI CORI POLIFONICI - Organizzata dal Coro Polifonico "Sa Gloriosa"

11 dicembre - Convento dei Cappuccini - NATALE AL GEOMUSEO - Gioie e delizie di Masullas 3^ edizione - Idee regalo per le festività natalizie - Organizzata dalla Coop. "Il Chiostro" con le Associazioni locali - Atmosfera natalizia creata dalle cornamuse in giro per il paese

12 dicembre - Chiesa di Santa Lucia - Falò e "S'arrosarieddu" secolare in onore della Santa.

Organizzata dalla Parrocchia B.V. delle Grazie "Sa Gloriosa" in collaborazione col Comitato di S. Lucia

26 dicembre - Chiesa parrocchiale - 2^ edizione "CANTI GOSPEL" -

Organizzata dalla Parrocchia B.V. delle Grazie "Sa Gloriosa" in collaborazione con la Pro Loco

MarmillaEventi24.it segnala le migliori manifestazioni per il vostro tempo libero.

Sosteneteci! Fate sapere agli organizzatori che vi aiutiamo a trovare i loro eventi.

Grazie!