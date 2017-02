A Cagliari Corso di ceramica: Le Forme della Creatività

Corso di ceramica: Le forme della creatività LE FORME DELLA CREATIVITA’ Condotto dall’arteterapeuta Monica Mariani 15 incontri per conoscere e sperimentare le possibilità espressive del materiale Un percorso in cui l’argilla consente di dare forma ai propri pensieri rendendoli espliciti e condivisibili in un linguaggio universale. Un esperienza di sperimentazione delle proprie possibilità espressive attraverso lo scambio e il confronto. La scoperta della propria creatività sarà favorita e stimolata dall’alternanza di lavoro individuale, in coppia e in gruppi, in un processo in cui le diversità diventano complementarità e le competenze di ognuno sostegno e contributo al lavoro altrui.