Corso Guida Trekking a Cagliari

Il corso per GUIDE TREKKING sarà svolto tramite lezioni in aula e videoregistrate, per dare l'opportunità di seguire il corso a quanti impossibilitati a raggiungere la sede delle lezioni. CONTENUTI DEL CORSO - Normative di settore con particolare riferimento alla legislazione in materia di associazioni sportive dilettantistiche e sugli aspetti contabili, fiscali, previdenziali e contrattuali; - Elementi generali di biologia; geologia, di storia, archeologia, geografia; zoologia ed etologia del patrimonio faunistico Sardo, botanica dell'ambiente sardo, climatologia, meteorologia; - Folclore, tradizioni, usi e costumi della Sardegna; - Orientamento, topografia, cartografia, sentieristica e segnaletica; - Nozioni di Web Marketing e attività Social Media Marketing; - Prevenzione, infortunistica e pronto soccorso; - Metodologie e tecniche didattiche per l'organizzazione di percorsi escursionistici e conduzione di gruppi; tecniche escursionistiche; PROGRAMMA TEORICO DEL CORSO PER GUIDE TREKKING: (TRAMITE LEZIONI VIDEO-REGISTRATE) 1.

Legislazione e organizzazione turistica nazionale e regionale 2. Il patrimonio naturalistico della Sardegna 3. Il patrimonio culturale della Sardegna 4. Storia della Sardegna 5. Hiking 6. Web Marketing 7. Comunicazione 8. Inglese 9. Primo soccorso 10. Topografia ed orientamento strumentale 11. Project work con predisposizione di itinerari integrati 12. Esami per il conseguimento del diploma nazionale PROGRAMMA PRATICO 1. Primo soccorso 2. Topografia ed orientamento strumentale 3. Project work con predisposizione di itinerari integrati 4. N. 10 Escursioni Le lezioni frontali e le attività pratiche, comprese quelle inerenti il tirocinio in affiancamento, sono svolte da docenti esperti nelle discipline d’insegnamento previste dal profilo e riconosciuti dal CSEN, tecnici e istruttori altamente specializzati per quanto concerne le applicazioni pratiche o riconosciuti presso le associazioni nazionali di categoria o di settore. DATA E DURATA DEL CORSO Il Corso di Guida Trekking si svolgerà dall'8 Aprile 2017 al 27 Maggio 2017. Le lezioni teoriche si terranno il sabato mattina mentre quelle pratiche avranno luogo il sabato pomeriggio e la domenica, secondo il seguente calendario: Sabato 8 Aprile 2017 dalle 09:30 alle 13:30 Sabato 22 Aprile 2017 dalle 09:30 alle 13:30 Sabato 29 Aprile 2017 dalle 09:30 alle 13:30 Sabato 13 Maggio 2017 dalle 09:30 alle 13:30 Sabato 27 Maggio 2017 dalle 09:30 alle 13:30 Escursioni con affiancamento: tutti i Sabati dopo il corso, dalle 15:00 alle 19:00 o dalle 14.30 alle 18.30 e le Domeniche successive dalle 10:00 alle 13:00 Gli orari potrebbero subire delle variazioni. ESAME FINALE Al termine del corso l'esame volto a verificare l’effettivo grado di apprendimento da parte degli allievi. Al termine del quale i partecipanti acquisiranno il titolo di GUIDA TREKKING. L'esame finale si terrà Venerdì 9 Giugno 2017 alle 0re 10. In omaggio a tutti i partecipanti un corso dove parleremo su come costituire un'associazione, le normative che regolamentano l'attività, le pratiche burocratiche, la promozione e tutto ciò che è necessario per operare al meglio. Inoltre verrà data una cartella contenente tutti i file con la modulistica necessaria per gestire l'associazione e diversi ebook sull'argomento. Alla fine del corso si riceverà l’Attestato di Partecipazione e sarà possibile richiedere il Diploma Nazionale con Tesserino Tecnico. Il contributo per il diploma e tesserino non è compreso nella quota di iscrizione ((per richiederlo scrivere all’indirizzo mail iformazione2011@gmail.com o chiamare al 3201877420, forniremo tutte le informazioni e indicazioni necessarie). COSTI Il contributo per partecipare al Corso per Guida Trekking è di 490€ PROMOZIONE CORSO GUIDA TREKKING 349€ per chi si iscrive ENTRO IL 15 Febbraio 2017 399€ per chi si iscrive ENTRO IL 5 Marzo 2017 449€ per chi si iscrive ENTRO IL 25 Marzo 2017 IL MATERIALE COMPRENDE - Materiale didattico (dispense, video-registrazioni, ebook) - N. 10 guide (in varie località della Sardegna) - Quota assicurativa nominale per la durata di un anno - Diploma nazionale - Tesserino tecnico - Attestato di partecipazione I nostri corsi sono rivolti esclusivamente agli iscritti all'associazione. Inoltre, per i nuovi iscritti è obbligatoria la quota di iscrizione annuale pari a 6€. Si accettano pagamenti in SARDEX, tramite bonifico bancario o in contanti in sede. Per info e Iscrizioni Associazione iFormazione Tel. 3201877420 e-mail: iformazione2011@gmail.com