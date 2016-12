Corso di Educazione Alimentare a Cagliari

La tua attività qui B&B Manzoni

CORTIS

B&B Kalarisuera L’educatore alimentare è una figura preparata in materia di nutrizione umana, alimentazione per sportivi e per atleti, che è in grado di sostenere lo Sport, la Promozione della Salute e l’Educazione ad una Corretta Alimentazione ed Integrazione. Il Corso di Educatore Alimentare prevede il conseguimento di un attestato di partecipazione, valido per l’iscrizione all’ASPIN, Albo Italiano dei Professionisti della Naturopatia e delle Discipline Olistiche ai sensi della Legge 4/2013. SCARICA LA Brochure di EDUCATORE ALIMENTARE.

QUESTO CORSO FA PARTE DEL CORSO PER CONSULENTE DEL BENESSERE CHE PREVEDE IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA E TESSERINO TECNICO (per richiederlo scrivere all’indirizzo mail piucorsi@gmail.com o chiamare al 3201877420, forniremo tutte le informazioni e indicazioni necessarie). SCARICA LA BROCHURE DEL CORSO CONSULENTE DEL BENESSERE. QUESTO CORSO FA PARTE DEL MASTER OPERATORE DELLA NATUROPATIA CHE PREVEDE IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA E TESSERINO TECNICO (per richiederlo scrivere all’indirizzo mail piucorsi@gmail.com o chiamare al 3201877420, forniremo tutte le informazioni e indicazioni necessarie). QUESTO CORSO FA PARTE DEL MASTER IN COMUNICAZIONE E PNL, CHE PREVEDE IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA E TESSERINO TECNICO (per richiederlo scrivere all’indirizzo mail piucorsi@gmail.com o chiamare al 3201877420, forniremo tutte le informazioni e indicazioni necessarie). Con il Corso di Educatore Alimentare si vuole portare alla scoperta di tutte quelle nozioni utili a farci stare bene, farci sentire in forma, ottenere i migliori risultati nello sport, nello studio, nella vita quotidiana, per migliorare il proprio aspetto, controllare il peso, migliorare quelle sintomatiche che diamo per croniche e a cui ormai non diamo più attenzione. Andremo così a conoscere tutti quegli aspetti che regolano il funzionamento del nostro organismo. I grandi campioni dello sport, le star dello spettacolo, hanno medici, nutrizionisti, dietologi o esperti in materia che li assistono continuamente per ottimizzare le loro performance e migliorare il loro aspetto e il loro stato psico-fisico. Quindi, un’ educatore alimentare di base è utile a tutti coloro i quali sono interessati alla propria salute, indipendentemente dall’età. In qualsiasi età ci troviamo noi siamo il risultato delle nostre abitudini, di tutte quelle azioni che compiamo per e con il nostro corpo. Il Corso è rivolto a: Trainer, ai Preparatori Atletici, agli operatori dell’Educazione Motoria e a tutti gli appassionati del settore alimentare e sportivo in senso lato, che intendono acquisire competenze specifiche in materia nutrizionale al fine di saper gestire il proprio piano alimentare o saper dare appropriati consigli alimentari ai propri atleti o clienti in genere. Il corso ha durata di 16 ore e segue la formula full immersion in un unico weekend (sabato e domenica) di lezioni frontali in aula. L’obiettivo del corso è quello di formare “Educatori Alimentari”, figure preparate in materia di nutrizione umana, alimentazione per sportivi e per atleti, che siano in grado di sostenere lo Sport, la Promozione della Salute e l’Educazione ad una Corretta Alimentazione ed Integrazione. A tal fine verranno fornite tutte le conoscenze indispensabili, fondamentali ed adeguate anche sugli schemi dietetici più appropriati e “funzionali” in base al soggetto che si sta seguendo nell’allenamento, nonché chiarire ed approfondire le tematiche sull’integrazione alimentare per tutti gli atleti ed i frequentatori di palestre e centri sportivi in genere. SCARICA LA BROCHURE EDUCATORE ALIMENTARE PER CONOSCERE TUTTI I DETTAGLI. I nostri Corsi sono riconosciuti dal Ministero del Lavoro, Politiche Sociali, degli Interni, dal CONI e dal MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca). I nostri Corsi sono validi per: l’ottenimento dei Crediti ECP (Educazione Continua Professionale) che rientrano nel piano dell’aggiornamento Professionale Europeo e per il rilascio dell’attestato di competenza professionale valido per l’iscrizione nei registri ASPIN (Accreditamento Scuole e Professionisti Italiani della Naturopatia e delle Discipline Olistiche ) dei Counselor, Coach e Naturopati ai sensi della Legge 4 del 13 Gennaio 2013. il rilascio di una certificazione agli insegnanti da utilizzare per usufruire del Bonus Renzi il rilascio di certificazioni per giustificarne l’assenza ai lavoratori pubblici il riconoscimento di CFU per studenti universitari Il Corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. IN OMAGGIO a tutti i partecipanti un corso dove parleremo su come costituire un’associazione, le normative che regolamentano l’attività, le pratiche burocratiche, la promozione e tutto ciò che è necessario per operare al meglio. Inoltre verrà data una cartella contenente tutti i file con la modulistica necessaria per gestire l’associazione e diversi ebook sull’argomento. Alla fine del corso si riceverà l’Attestato di Partecipazione.