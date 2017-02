Corso di Educazione Alimentare a Cagliari

La tua attività qui Hotel Mediterraneo****

LImpara a scegliere i cibi giusti per te, il segreto sta nella qualità di quello che mangi! Sono aperte le iscrizioni al Corso di Educazione Alimentare, organizzato da iFormazione in collaborazione con il Centro di Formazione Sport Sardegna e in programma per Sabato 22 e Domenica 23 Aprile 2017. Scopri tutti gli errori che fai a tavola, con questo corso infatti imparerai a : Scegliere i cibi giusti Riconoscere quali sono da evitare Selezionare gli alimenti che ti fanno sentire più sazio Capire in che momento della giornata assumerli acquistare i cibi giusti leggendo le etichette capire quali schemi alimentari adottare per migliorare nello sport Nel corso apprenderai, quindi, nozioni importanti che stanno alla base di una nutrizione equilibrata ed una vita sana e in salute, con le quali potrai aiutare la persone interessate a raggiungere il proprio equilibrio attraverso quelli che sono gli aspetti fondamentali che aiutano a migliorarsi, colmando le mancanze nel proprio stile di vita e nelle abitudini alimentari.

A chi è utile un'educazione alimentare? A chi come te, ha a cuore la sua salute e forma fisica: proprio come i grandi campioni dello sport, le star dello spettacolo, hanno medici, nutrizionisti, dietologi o esperti in materia che li assistono continuamente per ottimizzare le loro performance e migliorare il loro aspetto e il loro stato psico-fisico, tu puoi imparare a selezionare gli alimenti giusti per te! QUESTO CORSO FA PARTE DEL MASTER OPERATORE DELLA NATUROPATIA CHE PREVEDE IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA E TESSERINO TECNICO. Il Corso si rivolge anche a tutti coloro che intendono fare della loro passione una professione: il Corso infatti, integrando il Corso di Comunicazione e PNL e pagando la quota aggiuntiva per la certificazione, rilascia Diploma e Tesserino Tecnico per diventare Educatore Alimentare per il Fitness. PROGRAMMA DEL CORSO SABATO (TEORIA) Introduzione: che cosa si intende per educazione alimentare; ti alimenti in modo corretto? Quanto conta per te un’alimentazione sana? Conosci veramente i principi fondamentali per nutrirti avendo cura della tua salute? peso e calorie, due concetti ormai superati; che cosa si intende per dieta e che differenza c’è con l’educazione alimentare; la nostra composizione corporea. Nutrienti: i nutrienti principali (carboidrati, proteine, grassi); elementi nutrizionali aggiuntivi (vitamine, fibre, pro e prebiotici, antiossidanti, Sali minerali e acqua); la distribuzione dei nutrienti nel corpo e la loro giusta quantità da introdurre nell’organismo; come il nostro corpo utilizza i nutrienti per il proprio metabolismo. Alimenti: conoscere le categorie alimentari e la loro classificazione; il valore nutritivo degli alimenti e le combinazioni alimentari; imparare a consumare gli alimenti in modo corretto nell’arco della dieta settimanale; la piramide alimentare e la dieta Mediterranea. Come metterla in pratica? Salute e benessere: le principali malattie legate alla scorretta alimentazione (diabete, dislipidemie, obesità, tumori); l’importanza di consumare cibi biologici a Km zero; lettura consapevole delle etichette: cosa c’è dentro un cibo confezionato? (es. sciroppo di glucosio-fruttosio, olio di palma, grassi idrogenati). Curiosità: la nostra alimentazione oggi e confronto con quella del passato; perché e come si ingrassa; meglio onnivori, vegetariani o vegani? rapporto sensoriale con gli alimenti (gusto, olfatto, vista …) DOMENICA (PRATICA) Motivazione e Obiettivi Quali alimenti acquistare Leggere le etichette e fare la spesa Costruzione e pianificazione dei pasti Alimentazione e Performance Attività fisica Integrazione alimentare Schede di valutazione (calcolo IMC, obiettivi, prima valutazione, calcolo proteine giornaliere, tabella di marcia, valutazione del benessere) DATA E DURATA DEL CORSO Il corso di Educazione Alimentare si svolgerà secondo il seguente Calendario: Sabato 22 e Domenica 23 Aprile 2017 (h.10/19) SEDE DEL CORSO Via Molise 6, Cagliari CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE Il contributo per partecipare al Corso di Educazione Alimentare è di 249 €. L'iscrizione al Corso scadrà il 15 Aprile 2017. PROMOZIONE 149€ per chi si iscrive ENTRO IL 10 Febbraio 2017. 179€ per chi si iscrive ENTRO IL 15 Marzo 2017 209€ per chi si iscrive ENTRO IL 15 Aprile 2017 Il corso è rivolto esclusivamente ai soci dell’associazione. La quota del tesseramento è di 6€. Il Corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Per informazioni e iscrizioni Associazione iFormazione cell.3201877420 mail iformazione2011@gmail.com