Corso Animatore di Feste per Bambini

La tua attività qui B&B Il Nido

MANCA ANDREA

NUOVA SPECIAL CAR Il corso per animatore di feste per bambini è destinato a chiunque sia desideroso di imparare le tecniche dell'animazione base ed avanzata e abbia voglia di divertirsi! Una full immersion divertente ed interessante durante la quale impareremo ad impostare una festa per bambini. Le competenze acquisite risulteranno utili per organizzare feste per bambini di diverso tipo (feste di compleanno, carnevale, battesimi, comunioni, cresime e, con una sezione apposita, all'interno dei matrimoni) e potranno essere trasversali ai diversi contesti lavorativi di tipo socio-educativo (biblioteche, scuole dell'infanzia, scuole primarie, asili, baby parking, ludoteche, etc).

Il mercato delle feste per bambini è, oggi, in continua crescita ed espansione! Il corso è, essenzialmente, di natura pratico-esperenziale. Obiettivi Acquisire conoscenze operative sugli strumenti ad uso dell’animatore di feste per bambini. Metodologia La nostra metodologia è fondata sul learning by doing , ossia "sull'imparare facendo". Il corso è, essenzialmente, a carattere pratico. Destinatari Animatori, educatori, genitori, gestori di strutture ludico-ricreative, insegnanti e chiunque vorrebbe lavorare nell'ambito dell'animazione di feste per bambini - purchè siano, o divengano, soci dell'associazione EducAttivaMente. Contenuti Il kit dell'animatore: materiali utili al lavoro; La figura dell'animatore: comunicare con i bambini, ruolo dell'empatia, competenze psico-pedagogiche, condurre la festa; Le fasi della festa: accoglienza, giochi, taglio della torta, scarto dei regali; Gadget e piccoli regalini per i partecipanti; Balloon Art: creazione di piccole sculture con i palloncini; Giochi di animazione; Alla scoperta del nostro animatore: empatia ed altre caratteristiche; Micromagie: piccoli trucchi per la curiosità dei bambini; Il teatrino dei burattini; Come affrontare le possibili difficoltà; Autopromozione dell'attività: lavoro con le agenzie o in proprio. Attestati Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido per l'inserimento nel proprio curriculum vitae. Luogo Oristano (OR). Materiali Il materiale utile alle attività sarà messo a disposizione durante l'attività formativa. Al termine dell'attività, il corsista riceverà le dispense sulle attività svolte (inviate tramite e-mail).