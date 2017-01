Corso di Vendita e Negoziazione a Cagliari

La tua attività qui LUGORI S.C.AR.L.

Con il Corso di Vendita e PNL capirai come prendiamo le decisioni, come scegliamo di fare una cosa piuttosto che un’altra, quali sono le leve motivazionali che ci spingono a fare quello che riteniamo sia giusto per noi, in poche parole, come funzioniamo. Un corso per conoscere e applicare le principali tecniche di PNL alle tue strategie di vendita: dalla pianificazione efficace degli obiettivi alla costruzione del rapporto con il cliente, dalla comunicazione non verbale alla gestione delle principali obiezioni. Il corso è rivolto a professionisti, aziende, e a tutti coloro che vogliano incrementare le vendite, acquisire e fidelizzare la clientela, migliorare le proprie competenze relazionali. Gli obiettivi del corso sono fornire gli strumenti per utilizzare al meglio la tua comunicazione verbale e non verbale per essere più autorevole e credibile nelle strategie di vendita. SCARICA LA BROCHURE DEL CORSO DI VENDITA E PNL. Questo Corso fa parte del Master in Comunicazione e PNL. SCARICA LA BROCHURE DEL MASTER IN COACHING per conoscere tutti i dettagli. PROGRAMMA DEL CORSO Cosa vuol dire vendere e chi è il venditore Elementi di un processo comunicativo efficace Come iniziare un’attività di vendita I principi della PNL applicati alla vendita Come aumentare l’autostima Aumentare le vendite usando la PNL Comunicare con efficacia usando la PNL I Tre Livelli di Comunicazione Il Rapport: Ricalco e Guida La regola del 4×20 Dieci consigli su come comportarsi con il cliente Il potere delle parole I Sistemi Rappresentazionali Il Potere delle Domande Il Principio di Pareto: Metodo 80/20 Tecniche per gestire e superare le obiezioni Tecnica del CVB: Caratteristiche, Vantaggi, Benefici Chiudere con successo una trattativa di Vendita Il Follow Up La Teoria dei Bisogni Umani La Negoziazione DATA e DURATA DEL CORSO Sabato 8 e Domenica 9 Aprile 2017 (dalle 10 alle 19). SEDE DEL CORSO Cagliari, via Molise n° 6 CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE Il contributo per il CORSO DI VENDITA E NEGOZIAZIONE è di 299€ PROMOZIONI 149€ per chi si iscrive ENTRO IL 30 Gennaio 2017 179€ per chi si iscrive ENTRO IL 20 Febbraio 2017 249€ per chi si iscrive ENTRO IL 20 Marzo 2017 Il corso è rivolto ai soci dell’associazione. Il costo della quota di adesione annuale è 6€. IN OMAGGIO a tutti i partecipanti un corso dove parleremo su come costituire un’associazione, le normative che regolamentano l’attività, le pratiche burocratiche, la promozione e tutto ciò che è necessario per operare al meglio. Inoltre verrà data una cartella contenente tutti i file con la modulistica necessaria per gestire l’associazione e diversi ebook sull’argomento. Il corso è valido per l’ottenimento dei Crediti ECP (Educazione Continua Professionale) che rientrano nel piano dell’aggiornamento Professionale Europeo e per il rilascio dell’attestato di competenza professionale valido per l’iscrizione nei registri ASPIN (Accreditamento Scuole e Professionisti Italiani della Naturopatia e delle Discipline Olistiche ) dei Counselor, Coach e Naturopati ai sensi della Legge 4 del 13 Gennaio 2013. Alla fine del corso si riceverà l’Attestato di Partecipazione. Altri corsi simili che potrebbero interessarti: Corso di Comunicazione e PNL Corso di Comunicazione e PNL Avanzato Corso di Comunicazione e PNL – Tecniche e Applicazioni Corso di Comunicazione e PNL per Genitori Change Your Life – Seminario di Crescita Personale Corso di Counseling Breve e Strategico Per informazioni e iscrizioni Associazione iFormazione tel.3201877420 Email: iformazione2011@gmail.com