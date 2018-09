Teatro Moderno Monserrato: Dal Rinascimento al Jazz

Una selezione di brani originali per questa formazione più alcune trascrizioni che intende portare il pubblico in un percorso temporale e logico spaziando dalla musica rinascimentale sino a quella dei tempi nostri, passando da un autore classico come Bach con alcune incursioni nella musica popolare, fino ad arrivare ai grandi classici del Blues e Jazz.





L'assenza di programma di sala, poiché lo scopo è quello di coinvolgere il pubblico, “accompagnandolo per mano” nell'esecuzione dei diversi brani.





L'interazione attiva col pubblico crea un clima particolarmente disteso togliendo di fatto quella naturale “barriera” che viene a crearsi tra platea e palcoscenico.





Trombe: Vinicio Allegrini, Luigi Corrias

Corno: Lorenzo Panebianco

Trombone: Luca Mangini

Tuba: Claudio Lotti

Percussioni: Pierpaolo Strinna, Emanuele Murroni





Teatro Moderno Monserrato

Via XXXI Marzo 1943, 20 Monserrato

Sabato 6 Ottobre 2018 ore 20:30





Info & Biglietti:

teatromodernomonserrato@gmail.com





3469587013 Dal lunedì al giovedì dalle 16:30 alle 19:30