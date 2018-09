YOUR EVENT MANAGER: tantissimi ospiti per la puntata di venerdì 28 settembre

Stefano Curgiolu

Gli ospiti di oggi:

Antonio Di Monte

Gianluca Medas

Mauro Sollai

Emanuela Stara

YOUR EVENT MANAGER: il primo format televisivo prodotto da SardegnaEventi24

La puntata numero 13 sarà davvero interessante perché il nostrosarà accompagnato da tanti ospiti che, come sempre, ci racconteranno esperienze professionali e di vita davvero speciali: progetti, eventi, spettacolo e cultura per un'ora di approfondimento e divertimento., general manager di Cagliari Cruise Port, regista, attore e scrittoreedche ci parleranno di un importante progetto che riguarda il Teatro Moderno di Monserrato.Potrete seguirli alle 15 solo sul sito di www.sardegnaeventi24.it e sulla pagina Facebook Come sempre tanti consigli sugli eventi del vostro weekend!