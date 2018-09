Gli oli essenziali e i segreti dell'Aromaterapia

Un percorso alla scoperta degli oli essenziali e del loro prezioso impiego nella vita quotidiana, per curarsi e vivere meglio.

DATE: 3/11 e 10/11

ORARIO: 16.00-20.00



PROGRAMMA

- come scegliere e acquistare gli oli essenziali, etichettatura e conservazione;

- i principali oli essenziali impiegati in aromaterapia, profilo chimico, effetti terapeutici e tossici;

- cenni anatomo-fisiologici dell'olfatto;

- aromacosmesi: gli oli vettore, preparazione della cold cream e di oli aromatici, preparazione del sapone liquido igienico per la persona, gli oli essenziali nei cosmetici;

- aromacologia: essenze e profumi, i diffusori ambientali, preparazione di un profumo;

- aromabenessere: preparazione dei sali aromatici;

- automassaggio rilassante (trapezi e piedi)

- acque aromatiche, distillazione e loro impiego;

- aromalimentare: l'uso degli oli essenziali in cucina, come aromatizzare cibi e bevande, le tinture aromatiche.





Il corso teorico-pratico, prevede la partecipazione attiva e laboratoriale dei corsisti, che potranno portare a casa i propri lavori.



Info ed iscrizioni: info@na2ra.it; tel 3478845996





ORGANIZZAZIONE

