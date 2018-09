Anteprima della undicesima edizione del Puntodivista Film Festival

Il neorealismo come ritrovata libertà e partecipazione al rinascimento del secondo dopoguerra tra storia, immagini, racconti e musica. Per l’anteprima del Puntodivista, il Festival Concorso itinerante internazionale di cinematografia diretto da Romano Usai, arriva venerdì 28 settembre al Teatro Adriano di Cagliari (ore 21.00) l’ospite speciale Mauro Canali , considerato fra i più importanti storici in Italia, scrittore e docente di Storia contemporanea all’Università di Camerino e membro del comitato scientifico di Rai Storia.

Il cinema negli anni del dopoguerra raccontato da uno dei più autorevoli studiosi della crisi dello Stato liberale e dell’avvento del fascismo, esperto della struttura totalitaria del regime mussoliniano e dei suoi meccanismi informativi e repressivi.



A interagire con lui le note avvolgenti di Gianni Coscia , compositore, fisarmonicista e musicista di razza, autore di numerose colonne sonore per diversi film, tra i più apprezzati nella scena jazz europea che vanta prestigiose collaborazioni con i più grandi jazzisti tra i quali Enrico Rava, Paolo Fresu, Richard Galliano, Gianluigi Trovesi e tanti altri.









La serata è con degustazione. Ingresso: intero € 12,00 – ridotto € 8,00.



Visto il numero di posti limitati è consigliata la prenotazione attraverso gli indirizzi e-mail: teatro@artinproduzioni - artinproduzioni@gmail.com – artinscena@gmail.com - tel. 333/8115999 - 3922962241.









Mauro Canali





Allievo di Renzo De Felice; numerose le sue conferenze e lezioni in università europee e americane tra le quali University of Copenhagen, Göteborgs universitet, Universitat de Barcelona, Harvard University, Brown University e University of Massachusetts è stato visiting scholar all'Università di Harvard University. È advisor dell'American Academy in Rome per la storia dell'Italia moderna. Tra i premi vinti con i suoi libri: il Premio Walter Tobagi; Premio Bruno Buozzi; Premio Renato Benedetto Fabrizi; Premio Fiuggi Storia: Premio Internazionale Capalbio. Collabora con il periodico «Nuova storia contemporanea», il «Journal of Modern Italian Studies» e le pagine culturali di «Repubblica». È consulente storico e voce narrante del documentario TV "L'intellettuale e la spia", prescelto a rappresentare Rai Storia al Prix Italia. Ha fatto parte del comitato scientifico che ha contribuito a realizzare il programma televisivo di Rai 3 “Il tempo e la storia”. Oggi collabora a “Passato e Presente - La Storia siamo noi”. È consulente storico di Res Gestae - persone, ricorrenze, eventi – nonché del magazine storico Italia in 4D. È membro del comitato scientifico di Rai Storia.