Il grande teatro alla Darsena Vecchia del Porto di Cagliari

La barca dei Teatridimare fa rientro a Cagliari dopo aver compiuto il periplo della Sardegna. E stavolta, per festeggiare i 18 anni del progetto di navigazione teatrale fondato dall’attore regista Francesco Origo, ci sarà una tre giorni di spettacoli e di eventi che animeranno, alla Darsena Vecchia del Porto di Cagliari, gli spazi della Sezione Velica della Marina Militare Italiana (che da 10 anni supporta il progetto).





L’iniziativa rientra anche nell’ambito del Progetto 10 Nodi , confermando così la partnership fra la COMPAGNIA ÇÀJKA e SARDEGNA TEATRO .





Si inizia venerdì 28 settembre , ore 21, Sezione Velica della Marina Militare Italiana - Darsena Vecchia del Porto di Cagliari, dove, a bordo dello sloop oceanico George, trasformato in palcoscenico galleggiante, andrà in scena la nuova edizione dello spettacolo Blu, testo e regia di Francesco Origo con gli attori marinai Barbara Usai, Daniel Dwerryhouse, Giampaolo Fancello, Giulia Spattini e Giaime Mannias.





Si prosegue negli stessi spazi sabato 29 settembre , sempre alle ore 21, con lo spettacolo di UGO DIGHERO, che per la prima volta a Cagliari porta la sua interpretazione del Mistero Buffo di Dario Fo: un testo intramontabile che a distanza di cinquant’anni continua a far ridere e soprattutto a far riflettere.

Fedele alla lezione di Fo, Ugo Dighero è in scena come narratore affabulatore agendo il testo con il codice linguistico del grammelot di impianto lombardo. Il 28 settembre, l’attore genovese, terrà presso la sala M3 del Teatro Massimo, una masterclass per attori e allievi attori.





Un sodalizio nel segno del mare quello che unisce Ugo Dighero ai Teatridimare; l’attore genovese, infatti, ritrova a Cagliari il suo compagno di scena Francesco Origo. Dighero e Origo, entrambi genovesi ed entrambi cresciuti in una delle scuole più importanti del teatro italiano, lo Stabile di Genova.





La tre giorni si conclude domenica 30 settembre , ore 11, con l’originalissimo spettacolo TO THE WORLD’S END, di Frank Bolter. Attraverso un foglio di carta e un po' di immaginazione l’artista costruirà una barca di carta creando un mezzo con cui viaggiare nello sconfinato regno della fantasia. Diventando realtà, il sogno perde il suo senso di possibilità illimitata, rivelando che in questa specifica qualità risieda la sua vera essenza. Frank Bölter, performer di fama internazionale, costruirà insieme al pubblico una grande barca di carta che verrà varata e navigherà di conserva, con a bordo lo stesso artista, insieme ai Teatridimare.









