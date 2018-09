Sa gara in repentina, in ricordo del poeta Cesarino Piseddu, giunge alla 3^ edizione. Domenica 14 ottobre, dalle ore 16:00 presso l'ex-Monte Granatico di Genoni.



Si esibiranno i poeti:

Efisio Caddeo - Furtei Giuseppe Caddeu - Segariu Ignazio Lasi - Santa Giusta



Alla fisarmonica: Gianfranco Massa – Morgongiori



Per informazioni: prolocogenoni@gmail.com





ORGANIZZAZIONE

Pro Loco Cesarino Piseddu - Genoni

Email: prolocogenoni@ gmail .com

